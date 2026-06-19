Robo planner en Avellaneda: disfrazado de repartidor, escaló un edificio y se llevó 30 mil dólares

Un ladrón vestido de delivery escaló un edificio en Avellaneda, robó un departamento y huyó con 30 mil dólares, oro y objetos de valor. La víctima, dueño de una agencia de autos, cree que alguien de su entorno le "mandó al muere" y que los asaltantes iban por una suma mayor tras una publicación en redes.

El miércoles 12 de junio, en pleno mediodía, un delincuente disfrazado de repartidor de delivery cometió un robo en un departamento de la calle Iguazú, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

El ladrón, que actuó con notable agilidad, escaló la fachada del edificio para acceder a la vivienda de Facundo Caramelo, joven empresario dueño de una agencia de autos. Un cómplice lo esperaba en la calle, con el rostro cubierto por un casco, y le pasó los objetos que el primero le arrojaba desde la ventana.

Todo el operativo estuvo meticulosamente planeado: primero se colocaron gorro y barbijo como parte del disfraz, luego realizaron la escalada y, al huir, se llevaron una mochila cargada con el botín. Las imágenes de las cámaras de seguridad, que rápidamente se viralizaron, muestran cómo en un momento el cómplice sacó un casco adicional de la mochila de repartidor y se lo colocó, completando así el camuflaje durante la fuga.

Los dos asaltantes huyeron en una moto que tomaron minutos después, dirigiendo hacia el acceso sudeste de la zona. La víctima, Facundo Caramelo, calcula que le sustrajeron aproximadamente 30 mil dólares en efectivo, además de joyas de oro y otras pertenencias de valor.

Sin embargo, lo que más lo inquieta es la sensación de que el robo fue dirigido específicamente contra él, y que los delincuentes conocían bien su rutina y el lugar exacto donde guardaba sus ahorros. Caramelo sostiene que alguien de su entorno debió haber proporcionado información precisa: "Vinieron por mucha más plata, yo había publicado que había vendido un auto caro.

Lastimosamente no estaba esa cantidad, pero se llevaron una gran suma entre dólares, oro y cosas que tenía normalmente en casa", relató. Además, subrayó: "Esto es alguien muy conocido. No dieron vuelta toda la casa, sabían lo que iban a buscar". Su teoría se basa en que los asaltantes no forzaron todas las habitaciones, lo que sugiere que conocían la ubicación exacta del dinero y los objetos de valor.

Las autoridades, con la asistencia de la Comisaría Primera de Avellaneda, están trabajando en el caso analizando las imágenes de cámaras públicas y privadas, y siguiendo el rastro de la moto en la que escaparon. Por su parte, Caramelo aseguró que está colaborando estrechamente con la policía y que le está metiendo "bastante" al tema porque cree que el responsable es alguien que lo conoce, lo que aumenta su frustración.

El hecho ha generado preocupación en el barrio dado el modus operandi osado y la planificación evidente. Se espera que en los próximos días haya avances en la identificación de los delincuentes, aunque por el momento nadie ha sido detenido.

El empresario, mientras tanto, revisará sus medidas de seguridad y probablemente ajustará la forma en que maneja la información personal en redes sociales, tras constatar que una publicación sobre una venta automotriz pudo haberlo expuesto a ser el blanco de un golpe de esta magnitud





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robo Avellaneda Disfraz Repartidor Escalada Edificio 30 Mil Dólares Robados Delincuente Conocido

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La estremecedora historia de vida de João Cancelo: el accidente de tránsito que marcó su vida y el violento robo que sufrióEl futbolista portugués padeció la trágica muerte de su madre en la ruta y un asalto que tuvo lugar en su hogar en 2021; aseguró que el apoyo de su familia y el fútbol lo rescataron del pozo emocional

Read more »

“Esto parece algo más pensado”: el desconsuelo de un productor tras sufrir un millonario robo de haciendaGabriel Racca contó que luego de vacunar contra la aftosa descubrió que le faltaban 52 terneros machos y caretas. La Patrulla Rural investiga el caso mientras el sector exige mayores controles en los caminos secundarios.

Read more »

Intento de robo y persecución: un chico con autismo fue baleado en la cara durante un tiroteo en CastelarDos delincuentes armados robaron un auto y se enfrentaron a tiros con la Policía. El adolescente viajaba en moto con su papá y quedó en medio de la violenta situación. Hay dos detenidos.

Read more »

Un repartidor fue baleado en la cabeza durante un intento de robo en Laferrere y se salvó de milagroLa víctima estaba entregando mercadería en las inmediaciones de las calles Celestino Vidal y Besares cuando dos delincuentes lo sorprendieron.

Read more »