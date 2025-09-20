Robo en Mar del Plata: Pareja asalta a conductor de Uber y es capturada en un albergue transitorio

Un conductor de Uber fue víctima de un asalto a mano armada en Mar del Plata. Los delincuentes, una pareja, fueron capturados en un albergue transitorio gracias al sistema de geolocalización del vehículo robado y la rápida acción policial. El hecho involucra un menor de edad.

En la ciudad costera de Mar del Plata, un suceso delictivo con un giro inesperado capturó la atención de las autoridades y la comunidad local. Un conductor que prestaba servicios a través de una plataforma de viajes fue víctima de un violento asalto que culminó con la captura de los responsables en un insólito escenario.

El incidente, que involucró robo a mano armada y la posterior persecución, puso de manifiesto la eficacia de las herramientas tecnológicas de rastreo y la rápida respuesta policial. El robo, que privó al chofer de su vehículo y pertenencias, ocurrió en la madrugada del viernes 19 de septiembre, marcando el inicio de una persecución que terminaría con la detención de los asaltantes en un lugar inesperado.\El relato de los hechos comenzó cuando el conductor, un hombre de 48 años, aceptó un viaje en la intersección de Rodríguez Peña y México. Sus pasajeros, una pareja conformada por un joven de 16 años y una mujer de 20, abordaron el vehículo sin levantar sospechas. El trayecto transcurrió sin incidentes hasta que, al llegar a la intersección de las calles David Ortega y San Lorenzo, la situación cambió radicalmente. La pareja, valiéndose de un arma de fuego, intimidó al conductor y, en cuestión de minutos, le despojó de sus pertenencias: $80.000 en efectivo, su teléfono celular, una campera, tarjetas de crédito, su documento nacional de identidad (DNI) y, finalmente, el vehículo, un Fiat Mobi. Tras consumar el robo, los asaltantes se dieron a la fuga, dejando al conductor a su suerte y sin posibilidad de comunicarse.\Sin embargo, los delincuentes no contaban con un factor crucial: el vehículo robado estaba equipado con un sistema de geolocalización. Esta tecnología, que se convirtió en el peor enemigo de la pareja, permitió a las autoridades rastrear el automóvil en tiempo real. La policía, alertada de inmediato, inició un seguimiento que los llevó a un lugar tan sorprendente como revelador: las inmediaciones del albergue transitorio “Piscis”, ubicado en la calle San Martín, entre Italia y Chaco. Alrededor de las 5 de la mañana, los agentes de la Comisaría Cuarta, al confirmar la presencia del vehículo robado en las cercanías del albergue, procedieron a ingresar al establecimiento. Su sospecha se confirmó rápidamente: la pareja se encontraba hospedada en una de las habitaciones. Sin darles tiempo a reaccionar, los efectivos policiales procedieron a la detención de ambos. La “noche de lujo” que los delincuentes, presumiblemente, habían planeado tras el robo, se vio frustrada en cuestión de segundos. Los detenidos, cuyos nombres no fueron revelados, quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yáñez Urrutia, y el juez de Garantías Juveniles, Bustos, imputaron a ambos por “robo agravado por el uso de arma no secuestrada” y “robo doblemente agravado por la intervención de un menor de edad”. Ambos fueron trasladados al Centro Especializado en Aprehensión (CEA), donde se determinará su futuro legal





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