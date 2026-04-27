Robo Comando en Lanús: Delincuentes se Hacen Pasar por Policías y Roban Millones

Un grupo de delincuentes asaltó un depósito logístico en Lanús haciéndose pasar por policías, robando 20 millones de pesos en efectivo, celulares y pertenencias de los trabajadores. La investigación está en curso.

Un impactante robo comando sacudió la localidad de Lanús el pasado viernes, dejando a un depósito logístico como escenario de una meticulosa operación criminal. Un grupo de delincuentes, con una audacia que asombra a las autoridades, se hizo pasar por personal de la Policía Bonaerense para ingresar al galpón ubicado en la calle Potosí al 1800.

La simulación fue tan convincente que lograron reducir a una decena de trabajadores que se encontraban en el lugar, sometiéndolos a una situación de pánico y control absoluto. El botín obtenido durante el asalto asciende a aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo, además de una considerable cantidad de teléfonos celulares y objetos personales de valor pertenecientes a los empleados.

La investigación, que se encuentra en curso y a cargo de la Justicia bonaerense, se centra en identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo que ha generado gran preocupación en la comunidad. La fiscalía, a través de la Unidad Funcional de Investigación (UFI) N° 6 de Lanús, ha ordenado una exhaustiva revisión de las cámaras de seguridad y la intervención de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) para recabar pruebas y avanzar en la identificación de los sospechosos.

Hasta el momento, la falta de detenidos alimenta la incertidumbre y la necesidad de una rápida resolución del caso. La secuencia de los hechos, reconstruida a partir de los testimonios de las víctimas y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, revela la planificación y la frialdad con la que actuaron los asaltantes.

Al menos cuatro individuos, aunque algunos testigos sugieren que podrían haber sido cinco, ingresaron al depósito vestidos con chalecos y uniformes que imitaban a los de la Policía Bonaerense. Esta estrategia les permitió eludir las sospechas iniciales y avanzar con su plan. Una vez dentro, uno de los delincuentes desenfundó un arma de fuego y, con gritos intimidatorios, ordenó a todos los presentes que se tiraran al suelo.

La exigencia de documentación en mano y la obligatoria posición boca abajo fueron medidas tomadas para mantener el control de la situación y evitar cualquier intento de resistencia. La búsqueda del dinero se centró rápidamente en la contadora del depósito, a quien obligaron a levantarse y entregar el efectivo. Mientras tanto, otros miembros de la banda recorrían las oficinas y los diferentes sectores del galpón, revisando mochilas, bolsillos y exigiendo la entrega de los teléfonos celulares.

La comunicación entre los asaltantes, captada en algunas grabaciones, revela la coordinación y la precisión con la que llevaban a cabo el robo. Frases como “¡Acá hay paquetes! ” y “¡No, pará, cerrame un poco la persiana! ” demuestran la meticulosidad con la que operaban, buscando maximizar el botín y minimizar el riesgo de ser descubiertos.

La interrupción abrupta de las grabaciones de las cámaras de seguridad a las 12:37, justo cuando los empleados aún se encontraban sometidos y los asaltantes coordinaban su fuga, sugiere que los delincuentes conocían el sistema de vigilancia y tomaron medidas para evitar ser identificados. El impacto de este robo comando trasciende lo meramente económico, generando una sensación de inseguridad y vulnerabilidad en la comunidad de Lanús.

La audacia de los delincuentes, al hacerse pasar por representantes de la ley, socava la confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad y plantea interrogantes sobre la necesidad de reforzar los controles y las medidas de prevención. La investigación, que se encuentra en una etapa crucial, se centra ahora en rastrear los movimientos de los sospechosos, analizar las comunicaciones interceptadas y buscar testigos que puedan aportar información relevante para su identificación y captura.

La fiscalía ha solicitado la colaboración de otras jurisdicciones y la coordinación con la Policía Federal para ampliar el alcance de la investigación y aumentar las posibilidades de éxito. La recuperación del dinero robado y la detención de los responsables son prioritarias para las autoridades, que se han comprometido a llevar a los culpables ante la justicia.

Este incidente ha puesto de manifiesto la creciente sofisticación de los grupos delictivos y la necesidad de adaptar las estrategias de seguridad para hacer frente a este nuevo desafío. La comunidad espera respuestas y medidas concretas que permitan garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

La fiscalía, consciente de la gravedad de la situación, se ha comprometido a mantener informada a la opinión pública sobre los avances de la investigación y a tomar todas las medidas necesarias para esclarecer este hecho delictivo y prevenir futuros incidentes





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