El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró como testigo en el juicio por la causa Cuadernos y aseguró que durante el gobierno de Néstor Kirchner se detectaron indicios de 'cartelización y sobreprecios cercanos al 20%' en contratos de Vialidad.

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna , declaró como testigo en el juicio por la causa Cuadernos y aseguró que durante el gobierno de Néstor Kirchner se detectaron indicios de ' cartelización y sobreprecios cercanos al 20%' en contratos de Vialidad .

Según relató ante el Tribunal Oral Federal N°7, la investigación se inició en 2005 luego de que el Banco Mundial, que financiaba obras clave para Vialidad, expresara su preocupación por el manejo de fondos y advirtiera sobre un posible revisión de los proyectos en ejecución. Lavagna explicó que, durante una reunión bilateral, representantes del Banco Mundial habían advertido que el organismo, que había enviado fondos para el área Vialidad en 2005, estaba 'incómodo' con la manera en que se estaban ejecutando algunos programas.

A raíz de ese aviso, el Ministerio de Economía realizó una auditoría interna y encargó un informe que derivó en la intervención de la Comisión de Defensa de la Competencia; la investigación preliminar detectó sobrecostos y cartelización en obras viales. También recordó un discurso que dio en noviembre de ese mismo año, frente a la Cámara Argentina de la Construcción, donde confrontó directamente a los contratistas por estas sospechas.

Lavagna explicó que, a raíz de su decisión de impulsar tal investigación, se advirtió sobre dos casos paradigmáticos en los que se 'probó la existencia de cartelización'.

'Uno fue el de las cementeras y otro fue el gas para los hospitales', indicó Lavagna según reproduce La Nación. En ese marco, recordó que él había hablado sobre las sospechas de que existía una cartelización en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción en 2005, una entidad que reúne a entre 600 y 800 empresarios y proveedores del rubro.

'Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema', resaltó Lavagna. Según relató, ese comentario 'fue mal recibido por los presentes' y aseguró que una de las autoridades de la Cámara, al cierre de su exposición, le manifestó: 'Ministro, ¿justo acá viene a decir eso?

'. Además, se refirió a su salida del Gabinete a finales de 2005. Dijo que él no renunció al ministerio, sino que fue una decisión de Kirchner: 'No renuncié, puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente'. Por último, y ante las preguntas del abogado defensor Carlos Beraldi, Lavagna negó que, desde el Ministerio de Economía, se hubieran diseñado partidas presupuestarias específicas, con el objetivo explícito de beneficiar a un contratista en particular.

Antes de finalizar su declaración, aseguró que 'no tenía relación' con el Ministerio de Planificación Federal conducido, en ese entonces, por Julio De Vido y uno de los exfuncionarios más señalados en la estructura de recaudación investigada en esta causa





La Política Online / 🏆 8. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roberto Lavagna Causa Cuadernos Cartelización Sobreprecios Vialidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El curioso cálculo de Roberto Martínez para ilusionarse con Portugal y Cristiano RonaldoEl entrenador del seleccionado portugués apeló a una particular teoría basada en la numerología para explicar por qué cree que 2026 puede ser un año especial.

Read more »

Caso Cuadernos: Lavagna sostuvo que había un 20 por ciento de sobreprecios en el área de Vialidad del kirchnerismoEl ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró como testigo en el juicio Cuadernos y afirmó que durante el kirchnerismo había sobreprecios del 20% en Vialidad.

Read more »

Caso cuadernos: Roberto Lavagna declaró que se detectaron sobreprecios del 20% en el área de Vialidad durante el kirchnerismoDurante su declaración como testigo en el juicio, el exministro de Economía explicó que descubrió irregularidades tras una advertencia del Banco Mundial

Read more »

Causa Cuadernos: Lavagna habló de sobreprecios del 20% en obras viales durante el kirchnerismoEn el juicio por la causa de los cuadernos, el exministro recordó una investigación iniciada en 2005 que detectó posibles sobreprecios en obras viales

Read more »