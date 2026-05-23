Roberto Ayala confirma la presencia de Lionel Messi en la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026

El 'Ratón', durante una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, dio detalles de la metodología de trabajo utilizada para armar la lista de convocados para la Copa del Mundo 2022 y confirmó que la planificación de la mesa chica de Scaloni tiene alrosarino como la piedra angular del proyecto. Con la presencia del capitán asegurada por el propio cuerpo técnico, la Selección Argentina empieza a moldear su camino hacia el Mundial 2026 con la máxima certeza y el líder indiscutido listo para ir por más gloria.

Uno de los integrantes del cuerpo técnico ratificó finalmente al astro Lionel Messi como uno de los 26 que irá a la Copa del Mundo.

El encargado de ratificar que el capitán formará parte de la delegación para la cita máxima de Estados Unidos, México y Canadá fue Roberto Ayala. Al ser consultado sobre la situación del astro del Inter Miami y si formaba parte de la planificación del cuerpo técnico de cara al torneo, Ayala entre risas dejó en claro la predisposición y el compromiso absoluto del Diez para liderar al plantel en una nueva aventura mundialista





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