El delantero polaco, Robert Lewandowski, está en su último tramo en el Barcelona, con un contrato que vence en junio de 2026 y habiendo perdido el protagonismo que solía y le gustaría tener. Se rumorea que Lewandowski está en su último tramo como profesional en el club azulgrana, y se habla de que podría irse a Europa o Asia.

Todavía no se sabe a dónde, pero parece que Lewandowski está transitando sus últimos días como jugador del Barcelona . Con un contrato que vence en junio de 2026 y habiendo perdido el protagonismo que solía y le gustaría tener, todo indica que Lewandowski está en su último tramo como profesional en el club azulgrana.

Lewandowski ha demostrado estar a la altura, fomentando la competencia interna, dando un salto de calidad al plantel y pudiendo contar con una cantera de futbolistas de jerarquía para afrontar las varias competiciones que tendrá por delante. Después de semanas en las que el principal apuntado parecía ser Julián Álvarez, ahora desde España se sostiene que el Barcelona tiene en carpeta a El atacante brasileño llegó al conjunto londinense a mediados del 2025 a cambio de una cifra cercana a los 70 millones de euros y lentamente fue ganando lugar.

A día de hoy, es una pieza importante para los Blues, que tienen la intención de retenerlo, aunque se encuentran dispuestos a analizar una posible venta en caso de que las ofertas que lleguen sean muy tentadoras. Es por todo esto que se habla de que elsi desea quedarse con la ficha de Joao Pedro. Lewandowski, entre seguir en Europa o mudarse a Asi





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