El partido de cuartos de final del Torneo Apertura entre River y Gimnasia se complicó tras la trzecich lesionas del da.

NEWS TEXT Gonzalo Montiel se lesionón durante la entrada en calor y no jug&oac; el partido de River ante Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura .

El lateral derecho había sido anunciado como titular, pero finalmente en su lugar estuvo Fabricio Bustos. El Millonario sufrión ms tarde por la molestia física que obligó a Marcos Acüna a dejar la cancha en el primer tiempo. A la espera de confirmación oficial por parte del cuerpo mdico del Millonario, Montiel había sufrido una contractura en el isquiotibial izquierdo. Por eso, directamente fue desafectado y ni siquiera integró el banco de suplentes.

El entrenador Eduardo Coudet decidió que el juvenil Ulises Gímez se sumara al banco de suplentes como alternativa para la defensa. La formación titular de River fue: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Mártinez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acüna; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tóns Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio





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