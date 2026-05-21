River vs. Bragantino: DT Millonario y DT Coudet en conferencia

El entrenador Millonario y el DT Coudet hablaron sobre el partido de Copa Sudamericana entre River y Bragantino y su preparación para la final del Torneo Apertura frente a Belgrano en Córdoba.

El DT Millonario sostuvo que el equipo terminó 'desdibujado', aunque ponderó el empate 1 a 1 ante Bragantino de Brasil. Con un equipo alternativo y a la espera de la final del Torneo Apertura el domingo próximo ante Belgrano en Córdoba, este era un partido incómodo, previo a una final, pero el empate sirvió.

'NO PODEMOS CONTAR' El Chacho Coudet no quiere dar NINGÚN INDICIO de cara a la final del domingo vs. Belgrano... ¿Qué rescatás del equipo? El hecho de ir a buscar siempre y desgastar al rival, respondió Coudet, y agregó: 'Siempre hacemos un gran desgaste'. Era un partido con mucha gente joven, Consultado sobre cómo prepara al plantel de cara al decisivo encuentro contra Belgrano, Coudet esquivó la pregunta, generando risas en la sala de prensa del Monumental.

Para muchos jugadores jóvenes sumar experiencia, como el partido de hoy, es importante. Ahora a nos prepararemos de la mejor manera y recuperaremos a los que jugaron esta noche para que lleguen de la mejor forma al domingo, detalló el entrenador Millonario. Otro momento distendido que se vivió durante la conferencia fue cuando le preguntaron al DT de River sobre 'el factor suerte' de anotar goles en los epílogos de los partidos.

Seguramente que a la suerte la construyen los jugadores. El de hoy era más difícil por cómo tuvimos que pararnos, pero el equipo viene demostrando cosas muy buenas, argumentó Coudet. Sobre la reaparición de Kevin Castaño, el entrenador sostuvo que 'es una buena noticia que haya vuelto a participar y Trato de poner siempre a los que mejor están. Otro regreso esperado fue el del arquero titular, de quien 'Chacho' señaló: 'y los referentes se comportan de esta forma.

Aparte de ser un grandísimo profesional es buena gente. También me pone contento que haya podido estar hoy'.

'VA A SER UN PARTIDO QUE VA A QUEDAR PARA LA HISTORIA. ' Juanfer Quintero ya palpita la final entre River y Belgrano por el Por último y ante una nueva pregunta sobre cuánto influyó su rol como entrenador para que River dispute otra final en su historia, Coudet cerró: 'Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

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