River vs. Belgrano, por el Torneo Apertura: siga en vivo la previa, minuto a minuto y análisis

Elos equipos de Núñez y Ricardo Zielinski se medirán en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol por la búsqueda del primer título en la temporada 2026. Además de la posibilidad de sumar una nueva estrella local y clasificar a la Copa Libertadores 2027, el maquinasel goleador del campeonato en esta instancia podría coronarse campeón al nivel nacional.

El Millonario, finalista de la Liga Profesional y equipo más reciente del certamen tras superar a San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central en las semifinales, se medirá ante un Pirata que, tras eliminar a Talleres, Unión y Argentinos Juniors de los playoffs, llega como claro candidato a la corona.

El objetivo de Núñez es sumar la 73ª estrella de su historia y, bajo las órdenes de este entrenador, lograr la primera consagración a nivel nacional. Y si River lograra ambos objetivos, no faltaría la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y el Trofeo de Campeones a fin de año. En este enlace, podrás seguir toda la previa, el minuto a minuto y el análisis del juego





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