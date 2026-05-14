River tranquiliza a los hinchas tras las molestias de Montiel y Acuña

River comenzó a despejar una de las principales preocupaciones que había dejado la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026. Después de las alarmas encendidas por las situaciones físicas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña durante el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en Núñez reina ahora un panorama mucho más optimista de cara al duelo frente a Rosario Central.

River comenzó a despejar una de las principales preocupaciones que había dejado la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026. Después de las alarmas encendidas por las situaciones físicas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña durante el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en Núñez reina ahora un panorama mucho más optimista de cara al duelo frente a Rosario Central .

Tanto Montiel como Acuña terminaron el encuentro con molestias musculares que generaron incertidumbre en el cuerpo técnico y entre los hinchas. Sin embargo, con el correr de las horas la situación se fue aclarando y en River consideran que ninguno de los dos presenta lesiones de gravedad. De hecho, por el momento no hay estudios médicos programados para los laterales campeones del mundo, una señal clara de que el problema físico no reviste demasiada importancia.

Según trascendió desde el entorno del club, ambos futbolistas sufren únicamente sobrecargas musculares y podrían estar a disposición de Eduardo Coudet para el encuentro del próximo sábado frente al Canalla en el Monumental. La idea del cuerpo técnico es seguir evaluando la evolución de cada uno durante los entrenamientos previos antes de tomar una decisión definitiva sobre su presencia desde el arranque





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