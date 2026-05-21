River suma 11 puntos en Copa y planea cruces a partir de cuartos de final

Con la ronda de grupos a su fin, el mejor clasificado en la Copa Libertadores, River, comienza a evaluar a sus rivales en la fase de grupos y planea los cruces a partir de cuartos de final. Con 11 puntos y una ventaja goleadora de 3 goles, River se encuentra en una posición valiosa y no tiene preocupación deowa superar a ninguno de los equipos con los que deshará la exitosa fase de grupos.

River suma 11 puntos en la Copa (Reuters). Con la ronda de grupos a su fin y los cruces a partir de cuartos de final en su vista, los mejores clasificados comienzan a evaluar la tabla de los primeros y los detalles valiosos que esta fase de grupos trae.

Y uno de ellos es la calidad de los primeros clasificados, que determinará en gran medida las localidades en cuartos de final. Quedando con 11 puntos y una ventaja goleadora de 3 goles, River se posiciona en el tercer puesto en el ranking.

Sin embargo, River no ha tenido un camino fácil. Ha ganado tres veces en Brasil y dos en la zona de Racing, donde suma 13 unidades y una diferencia goleadora destacada de 8 goles. Por lo tanto, River prácticamente no podrá superar a su equipo. Este ranking, que será de gran importancia a partir de cuartos de final, traerá cruces entre los primeros clasificados del grupo.

En la ronda de playoffs, los segundos clasificados de grupos enfrentarán a terceros que salgan de la Libertadores. Los líderes de grupo esperarán por los ganadores de estos cruces y se medirán en la vuelta como locales. En resumen, enfrentar la runda de grupos para River ha sido difícil, pero ahora tienen una mesa clara para lo que será una fase crucial de la Copa Libertadores





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