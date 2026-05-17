River: Sebastián Driussi abandona el campo de juego con una lesión en la rodilla

El delantero de River, Sebastián Driussi, abandonó el campo de juego entre lágrimas debido a una lesión en su rodilla que ya ha sido diagnosticada por los primeros médicos oficiales. La acción desafortunada se produjo cuando se jugaban apenas 12 minutos de la primera mitad del partido en busca de la final del Torneo Apertura 2026, cuando el atacante millonario cometió una infracción sobre el delantero rival.

El delantero de River , Sebastián Driussi , abandonó el campo de juego entre lágrimas debido a una lesión en su rodilla que ya ha sido diagnosticada por los primeros médicos oficiales .

La acción desafortunada se produjo cuando se jugaban apenas 12 minutos de la primera mitad del partido en busca de la final del Torneo Apertura 2026, cuando el atacante millonario cometió una infracción sobre el delantero rival. Durante el entretiempo, el cuerpo médico de River emitió un diagnóstico preliminar en los vestuarios, indicando que la gravedad definitiva del cuadro se conocerá en las próximas horas, una vez que Driussi sea sometido a resonancias magnéticas





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