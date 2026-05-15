River se prepara con fuerza y determinación para la semifinal del Apertura y el presidente Di Carlo advirtió a los hinchas de que están atentos con la guardia alta.

River se prepara para la semifinal del Apertura con fuerza y determinación. Di Carlo alertó a los hinchas en la previa del partido de que están atentos y con una alta expectativa.

Los jugadores y el cuerpo técnico han establecido una diferencia en entrometerse o no con la tarea del entrenador. River ha ganado más campeonatos en comparación con otros equipos y está bien con una alta expectativa. El presidente de River habló de las ventanas de mercado, como momentos para abordar temas de incorporaciones y salidas. River se verá reforzado y piensa en mejorar y crecer.

Un director deportivo que gestiona todas las áreas del fútbol profesional es algo extendido en los mejores clubes del mundo. Ya comenzaron las obras para mejorar el estadio y en este 2026 se iniciarán las perforaciones hasta 25 metros por debajo de la tierra por todo el perímetro del estadio





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