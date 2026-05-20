River se prepara para la final del domingo con la inclusión de juveniles en la lista de convocados y ausencias de peso.

El entrenador de River, Chacho Coudet, convocó a dos pibes sin minutos en primera división que podrían tener su debut oficial este miércoles. Algunas de las ausencias de peso en la nómina y la inclusión de juveniles con gran expectativa en los hinchas generan un panorama digno de atención. Además, el chip de la doble competencia obliga a tomar decisiones drásticas y las decisiones tomadas podrían estar abiertas para críticas. El objetivo es asegurar el primer lugar del Grupo D y asegurar un pasaje directo a los octavos de final del Copa Sudamericana.

Entre lesionados y la final del domingo, Chacho Coudet convocó a dos pibes sin minutos en primera que podrían tener su debut oficial este miércoles.

Se sorprendió a todos con una lista de convocados plagada de ausencias de peso y la inclusión de juveniles que generan una enorme expectativa en los hinchas. El chip de la doble competencia obliga a tomar decisiones drásticas y el DT no dudó en patear el tablero, con algunas incorporaciones que pueden dar que hablar. Asegurarse el primer lugar del Grupo y abrir el pasaje directo a los octavos de final





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