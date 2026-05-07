River se enfrenta a Carabobo con una variante inesperada en el ataque

El entrenador de River, Eduardo Coudet, ha decidido incluir a Santiago Lencina como titular en el ataque, en lugar de Joaquín Freitas y Facundo Colidio. La inclusión del zurdo corzuelense representa una sorpresa en la planificación del Chacho, debido al poco rodaje que viene teniendo el juvenil bajo el nuevo mando técnico.

River se enfrentará esta noche a Carabobo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana , en un partido clave para asegurar su boleto a los octavos de final.

Con la mente puesta en el clásico del domingo frente a San Lorenzo por los playoffs, Eduardo Coudet dispondrá de un equipo alternativo que incluiría una variante inesperada: la titularidad de Santiago Lencina. La inclusión del zurdo corzuelense representa la mayor sorpresa en la planificación del Chacho.

Hasta hace pocas horas, todo indicaba que el ataque estaría conformado por Joaquín Freitas y Facundo Colidio, pero Lencina le ganaría la pulseada al exfutbolista de Tigre para ubicarse como enganche o mediapunta, por detrás del delantero uruguayo. Esta decisión llama la atención debido al poco rodaje que viene teniendo el juvenil bajo el nuevo mando técnico: no había saltado a la cancha desde la llegada del entrenador y Solo disputó 70 minutos en el año, repartidos en cinco encuentros durante el ciclo anterior de Marcelo Gallardo.

Lencina, quien supo ser una pieza de recambio habitual el año pasado, no es titular desde noviembre de 2025 (empate 0-0 ante Vélez). En los últimos meses, su figura quedó solapada por la irrupción de Ian Subiabre y la llegada de la joya ecuatoriana Kendry Páez, perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Ahora, en el Estadio Misael Delgado de Valencia, el volante tendrá la oportunidad de revalidar las condiciones que lo llevaron a ser uno de los proyectos más interesantes del club. Los números de Santiago Lencina en River Desde su debut oficial en agosto de 2024, el chaqueño ha recorrido un camino de adaptación en la primera división: Partidos disputados: 27 encuentros oficiales. Goles marcados: 3 tantos (todos convertidos durante el Torneo Clausura 2025, su etapa de mayor continuidad).

Rol habitual: Ingresó como suplente en la gran mayoría de sus presentaciones





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