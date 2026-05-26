River's Colombian Midfielder Quintero Enters Final Stretch of Career

Juan Fernando Quintero, a Colombian midfielder for River Plate, is nearing the end of his career. Despite initial reports of a potential injury, Quintero trained separately due to caution and will be available for the upcoming match against Blooming. The possibility of his departure from the club is more likely than not, considering his limited playing time under the current coach and his upcoming call-up to the Colombian national team.

Si bien inicialmente se dijo que estaba lesionado, desde el Millonario aclararon que el colombiano solamente entrenó diferenciado por precaución y estará a disposición de Coudet de cara al partido del miércoles, en lo que podría ser su despedida del club.

River ya se prepara para uno de los dos últimos partidos del semestre el miércoles próximo, cuando enfrente a Blooming, por la Copa Sudamericana. De cara a ese partido, el mediocampista Juan Fernando Quintero entrenó diferenciado, por lo que se especuló con que estaba lesionado y así se perdería el último partido del semestre presenta dolencia alguna y que está a disposición de Eduardo Coudet para el partido, que podría ser su último en el club antes de una nueva despedida.

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano: 'Dios siempre da revancha'. Así, las alertas se encendieron y se especuló con que posiblemente estaba lesionado.

Sin embargo, desde el Millonario rápidamente desmintieron la situación, aclararon que solamente fue por precaución y que estará a disposición del entrenador para el partido del miércoles. Desde la llegada del Chacho al club, Juanfer fue siempre suplente por el torneo local, e incluso ni siquiera sumó minutos en partidos como contra Rosario Central. En otros encuentros, las lesiones lo marginaron, como sucedió en el Superclásico ante Boca y los duelos ante Aldosivi y Bragantino en Brasil.

Ante esto, la posibilidad de una salida está más latente que nunca para el jugador que supo ser un mimado de Marcelo Gallardo y un indiscutido para los hinchas del Millonario. Del lado del entrenador, no hubo más que elogios para el colombiano cada vez que fue consultado sobre él, como lo hizo tras el encuentro ante Gimnasia (LP) en los cuartos de final del Apertura: 'Juanfer tiene una cabeza diferente. Es importante para nosotros.

Es imposible que a alguien no le guste como juega Quintero'. Por lo pronto, al margen de las palabras de Coudet, lo cierto es que el futuro de Quintero en River parece estar más cerca del adiós que de la continuidad, por lo que.

Claro, todavía queda la Copa Argentina antes del Mundial, pero al haber sido convocado por Néstor Lorenzo al seleccionado de Colombia para la Copa del Mundo, será imposible que diga presente ante Aldosivi, poco antes del inicio de la cita en Estados Unidos, México y Canadá. La fuerte frase de Passarella en su saludo por el 125° aniversario de River: 'Dentro de poco van a entender muchas cosas'





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