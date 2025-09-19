River renació en el Monumental, ¿ahora le alcanza para clasificar ante Palmeiras?

River remontó ante Palmeiras en el Monumental, pero deberá neutralizar el temple brasileño en la Allianz Parque para avanzar a la final. ¡Análisis del partido y la expectativa para la revancha!

¿ RIVER LLEGARÁ A LA FINAL? Tras una actuación deslucida en el primer tiempo, River despertó en la segunda parte y logró remontar, enganchando la serie ante Palmeiras . Habrá que ver si el equipo de Gallardo puede replicar ese desempeño en la revancha en Brasil, donde los dirigidos por Abel Ferreira buscarán una victoria definitiva para avanzar a la final. En el Monumental, el Verdao desplegó un fútbol superior, controlando el juego y generando varias ocasiones de gol.

River, por su parte, empezó tambaleante y solo pudo conectar con su mejor versión en la segunda mitad. La victoria parcial y la posibilidad de seguir disputando la Copa Libertadores le otorgan a River la confianza necesaria para enfrentar el desafío en la Allianz Parque, donde buscará revertir la diferencia y clasificarse a la fase final. \ Gallardo deberá tomar las riendas del equipo con firmeza, corregir los errores de concentración y definir la estrategia para neutralizar el juego ofensivo de Palmeiras. Es fundamental que River, un equipo conocido por su intensidad, recupere la presión alta y el control del balón, elementos que le permitieron ser tan exitoso en las últimas temporadas. A favor de River juega la experiencia de Gallardo en partidos trascendentes y su capacidad de motivar a su equipo en momentos críticos. La remontada en el Monumental demostró que River todavía tiene la capacidad de superar adversidades y luchar por el título. \Un partido con emociones al límite y la posibilidad de un clásico sudamericano avizora una definición emocionante. El encuentro en la Allianz Parque será una auténtica batalla en la que River buscará dar vuelta la historia y demostrar que aún guarda la magia de ser campeón.





DiarioOle / 🏆 11. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

River Plate Palmeiras Copa Libertadores Gallardo Revancha

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Una línea de subte extenderá su horario por el partido de River - Palmeiras en Copa LibertadoresEl servicio funcionará hasta la 1 de la madrugada y habrá cuatro estaciones habilitadas para el descenso de pasajeros.

Leer más »

River tiene muchos argumentos para ganarle al PalmeirasSe viene el cuco de Brasil pero el equipo tiene con qué hacerle frente, entre la chapa de un pasado de gloria y los que quieren más.

Leer más »

Qué pasa si River empata ante Palmeiras en el Monumental por la Copa LibertadoresEl “Millonario” recibirá al conjunto brasileño este miércoles en la ida de los cuartos de final.

Leer más »

Monumental explotado: el tremendo recibimiento de River en la ida ante Palmeiras por Copa LibertadoresCon bengalas, banderas y un aliento ensordecedor, la hinchada del Millonario le puso color a la previa del cruce de cuartos de final frente al equipo brasilero.

Leer más »

Polémica en el Monumental: el VAR anuló un posible penal para River ante PalmeirasTras un choque entre Weverton y Gonzalo Montiel, el árbitro revisó la acción en el VAR. Aunque marcó falta, anuló el penal por una posición adelantada previa.

Leer más »

La racha histórica que cortó River en el Monumental y los antecedentes que alimentan la ilusiónEl Millonario volvió a caer en su casa por Libertadores después de más de cuatro años y confía en recuerdos de viejas hazañas para soñar con la clasificación en Brasil.

Leer más »