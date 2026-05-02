River Prioriza la Copa Libertadores y Rotará el Equipo ante Atlético Tucumán

Marcelo Gallardo planea un once alternativo para el partido contra Atlético Tucumán para preservar a los jugadores clave de cara al crucial encuentro de Copa Libertadores ante Carabobo. La clasificación asegurada en el Apertura permite al Chacho administrar cargas y dar descanso a los habituales titulares.

La reciente racha victoriosa, coronada con el triunfo en Brasil y la clasificación asegurada en el Torneo Apertura , le otorga al entrenador Marcelo Gallardo , conocido popularmente como el Chacho, un valioso margen para gestionar la plantilla y priorizar objetivos.

Esta situación estratégica permite al cuerpo técnico conceder descanso a los jugadores habituales, evitando la fatiga acumulada y preservando su frescura física para los compromisos más cruciales. Se anticipa un once inicial alternativo para el encuentro del domingo, una decisión que no solo responde a la necesidad de rotaciones, sino que también representa un cambio significativo en la planificación general del equipo.

El enfoque principal se centra ahora en la competencia internacional que se avecina, y dado que las posibilidades de finalizar en la primera posición del Torneo Apertura son remotas, el director técnico está diseñando un equipo con modificaciones sustanciales y una base de jugadores suplentes. La administración inteligente de la carga física se convierte en una prioridad, especialmente después del intenso desgaste experimentado en el reciente partido en Brasil.

El duelo clave contra Carabobo, el escolta del grupo en la Copa Libertadores, se perfila como un enfrentamiento de vital importancia, y todos los esfuerzos se dirigen a preparar al equipo de la mejor manera posible para este desafío. El entrenamiento programado para este mediodía en Ezeiza será fundamental para definir el once titular alternativo. Aunque aún no hay confirmación oficial, ya se vislumbran algunas pistas sobre las posibles modificaciones.

Aníbal Moreno, uno de los jugadores que más exigió su cuerpo en los últimos encuentros, podría ser uno de los beneficiados con un descanso, permitiéndole recuperar energías para futuros compromisos. Por otro lado, varios jugadores que han tenido menos oportunidades de mostrar su talento tienen serias posibilidades de ingresar al once inicial desde el comienzo.

Entre ellos, destacan nombres como Germán Pezzella, un defensor experimentado y sólido; Matías Viña, un lateral con gran proyección ofensiva; Fabricio Bustos, un carrilero incansable; Lucas Silva, un mediocampista con capacidad de recuperación; Joaquín Freitas, un joven talento en ascenso; y Kendry Páez, un delantero con olfato goleador. Además, se espera que Nicolás De La Cruz, tras superar su lesión muscular, pueda volver a ser una opción valiosa para el equipo, aportando su creatividad y visión de juego.

Maximiliano Meza, por su parte, se encuentra cerca de recuperar su mejor forma física y podría ser considerado para el encuentro. La situación de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Matías Viña, quienes se encuentran al límite de acumular tarjetas amarillas, también influye en la decisión de rotar jugadores, buscando evitar suspensiones innecesarias en los próximos partidos. El calendario apretado no ofrece respiro al equipo.

Después del compromiso ante Atlético Tucumán, River deberá viajar a Venezuela para enfrentarse a Carabobo en un partido que podría ser decisivo para definir el rumbo del grupo antes del inicio de los playoffs de la Copa Libertadores. Con este panorama desafiante, Coudet está moviendo sus fichas estratégicamente, buscando encontrar el equilibrio perfecto entre la necesidad de preservar a los jugadores clave y la ambición de obtener resultados positivos en todos los frentes.

La rotación de la plantilla no solo permitirá descansar a los titulares, sino que también brindará una oportunidad para que los jugadores suplentes demuestren su valía y contribuyan al éxito del equipo. La confianza en el plantel es total, y el cuerpo técnico está convencido de que todos los jugadores están preparados para asumir la responsabilidad y responder a las exigencias de la competencia.

La planificación meticulosa y la gestión inteligente de los recursos son fundamentales para afrontar este período crucial de la temporada con optimismo y determinación. El objetivo final es claro: alcanzar la gloria en la Copa Libertadores y continuar cosechando éxitos en el Torneo Apertura, consolidando a River como uno de los equipos más importantes de Sudamérica.

La victoria en Brasil ha inyectado una dosis extra de confianza al equipo, y ahora se trata de mantener la concentración y el esfuerzo para seguir avanzando en la búsqueda de los objetivos trazados





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