Partido decisivo de la fase final de grupos de la Copa Sudamericana 2026 entre River Plate y Blooming, con transmisión en vivo por ESPN y Disney+.

El Club Atlético River Plate regresa a su estadio, el Monumental, en el barrio de Núñez, para recibir a Blooming de Bolivia en un encuentro decisivo correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet, conocido como el Millonario, ya logró la clasificación a los playoffs, pero aún busca asegurar el liderazgo de su zona para avanzar directamente a los octavos de final, evitando así la fase de eliminación directa temprana. Para conseguirlo, necesita por lo menos un empate en este partido que se jugará el miércoles 27 de mayo de 2026 a las 21:30, hora argentina.

La transmisión estará a cargo de ESPN en televisión abierta para toda Argentina y también a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium. Además, el minuto a minuto, los highlights y la cobertura completa posterior al encuentro estarán disponibles en el sitio web del diario Olé, que ofrecerá una seguimiento detallado desde la previa hasta el cierre del partido.

La importancia de este cierre de fase de grupos radica en la recuperación anímica del plantel tras la frustración de perder la final del torneo anterior. Aunque ya están en la próxima instancia, River Plate llega con la responsabilidad de demostrar solidez y Authorities frente a su público en una noche en el Monumental.

Frente a Blooming, un equipo boliviano que si bien no está en la misma dimensión institucional, puede complicar con su estilo de juego en la altura aunque ahora juega de visitante. El DT Coudet, quien ha mantenido una base de jugadores con algunas variantes tácticas, buscará rotar sin perder competitividad, consolidar una defensa sólida y aprovechar el poder ofensivo de figuras como Julián Álvarez o el colombiano Juan Fernando Quintero, quienes han sido determinantes en la campaña.

En cuanto a las matemáticas del grupo, con la victoria o incluso el empate, River asegura el primer puesto. Una derrota, dependiendo de otros resultados, podría hacerlo caer al segundo lugar, lo que lo obligaría a cruzar en la fase de playoffs con un rival más fuerte y comenzar desde los dieciseisavos de final, un escenario que el cuerpo técnico y los hinchas prefieren evitar.

La cancha del Monumental, con su capacidad para albergar más de 70 mil espectadores, se espera que muestre un gran apoyo al equipo en una noche en que se busca una despedida con victoria antes de enfocar la atención en el futuro inmediato, que incluye la preparación para la próxima temporada y posibles refuerzos. El club, mientras tanto, sigue con su destacada participación en múltiples competencias y mantiene su estatus como uno de los clubes más populares y exitosos de América





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