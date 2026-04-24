River Plate vs. Aldosivi: Un Clásico en Busca de Objetivos Distintos

El Millonario recibe al Tiburón en el Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Análisis del partido, situación de los equipos y expectativas para un encuentro crucial.

El próximo sábado, a las 21:30, el estadio Monumental será el escenario de un encuentro crucial entre River Plate y Aldosivi , correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina .

Este partido representa una oportunidad vital para ambos equipos, aunque por razones distintas. River Plate, conocido como el Millonario, busca consolidar su posición en la cima del torneo y recuperar la confianza perdida tras una reciente derrota que interrumpió su invicto bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet.

La caída 1 a 0 frente a su rival, con un gol de penal convertido por Leandro Paredes, significó un duro golpe para el equipo, que venía de una racha positiva desde la llegada del nuevo entrenador. La derrota generó controversia, especialmente por una jugada polémica en el área donde los jugadores y aficionados reclamaron un penal a favor de River Plate.

Sin embargo, más allá de la discusión arbitral, el equipo mostró un retroceso en su juego y no logró satisfacer a su afición en el Monumental. A pesar de este traspié, River Plate aún mantiene una ventaja en la lucha por el liderazgo, incrementando la distancia con Independiente Rivadavia.

Para finalizar la fase de grupos en la primera posición, el equipo de Núñez deberá obtener victorias en los dos partidos restantes y esperar que Independiente Rivadavia no sume puntos en sus compromisos. En la tabla anual, River Plate se ubica en la cuarta posición, asegurando su participación en la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Aldosivi, conocido como el Tiburón, enfrenta un panorama más desafiante. El equipo se encuentra en una situación delicada en la Zona B, ocupando el decimocuarto lugar con solo siete puntos y penúltimo en las tablas de promedios y anual, superado únicamente por Estudiantes de Río Cuarto. Esta posición lo coloca actualmente en zona de descenso a la Primera Nacional, lo que hace que sumar puntos sea una necesidad imperiosa para evitar el descenso.

Aldosivi nunca ha logrado vencer a River Plate en el Monumental en sus cinco visitas, sufriendo incluso goleadas contundentes como el 0-6 en la Copa de la Superliga 2019 y el 1-4 en la Copa de la Liga 2021. La única vez que logró rescatar un punto en Núñez fue en 2015, con un empate 1 a 1 gracias a los goles de Pablo Lugüercio y Rodrigo Mora.

No obstante, cabe recordar que Aldosivi sí logró vencer a River Plate en el pasado, cuando este último militaba en la B Nacional, con un resultado de 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro. El entrenador de Aldosivi, Israel Damonte, se mostró optimista en la conferencia de prensa previa al partido, rechazando la idea de que el encuentro sea imposible de ganar.

Destacó que River Plate también ha perdido partidos en su estadio y que su equipo tiene la capacidad de imponerse. En cuanto a la formación, no se esperan cambios significativos con respecto al equipo que empató frente a Racing el pasado domingo.

La expectativa para este partido es alta, tanto para los aficionados de River Plate, que esperan una reacción de su equipo tras la reciente derrota, como para los de Aldosivi, que necesitan desesperadamente sumar puntos para evitar el descenso. El encuentro se presenta como un choque de realidades, con River Plate buscando consolidar su liderazgo y Aldosivi luchando por su supervivencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

La historia de los enfrentamientos entre ambos equipos en el Monumental no favorece a Aldosivi, pero el entrenador Damonte confía en que sus jugadores pueden romper esa racha y sorprender a todos. Además de la importancia del resultado en la tabla de posiciones, este partido también podría tener implicaciones en la Copa Sudamericana, ya que River Plate busca asegurar su clasificación y Aldosivi podría necesitar una victoria para levantar el ánimo y mejorar su rendimiento en el torneo.

La tensión en Florencio Varela, con incidentes como la avalancha en la tribuna de Boca y la invasión del campo por un hincha de Defensa y Justicia, añade un contexto de incertidumbre y preocupación a la jornada futbolística. El partido entre River Plate y Aldosivi promete ser un espectáculo emocionante y lleno de emociones, con dos equipos que tienen mucho en juego y que darán lo mejor de sí para obtener la victoria





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