River Plate viaja a Tucumán con la mente en Palmeiras: Análisis y alineaciones

River Plate afronta un partido clave contra Atlético Tucumán como antesala al duelo de vuelta contra Palmeiras en la Libertadores. Gallardo rota el equipo y apuesta por jóvenes, buscando el mejor once para el desafío en Brasil. Análisis de la situación, expectativas y alineaciones.

Colidio en la llegada de River a Tucumán (Fernando Font). El Club Atlético River Plate se enfrenta a un paréntesis de 90 minutos contra Atlético Tucumán , un partido que sirve como antesala al crucial encuentro de vuelta contra Palmeiras en la Copa Libertadores . Con la mente puesta en revertir el 1-2 adverso sufrido en San Pablo, el entrenador Marcelo Gallardo apostará por un equipo alternativo, plagado de jóvenes promesas de la Reserva que buscarán aprovechar la oportunidad de sus vidas.

Esta situación no es nueva para el Millonario, acostumbrado a jugar partidos 'sándwich' en medio de series decisivas bajo la dirección de Gallardo. En tiempos pasados, River afrontaba este tipo de compromisos con mayor confianza y una identidad futbolística bien definida, lo que le permitía sentirse seguro incluso en escenarios adversos.\Este encuentro en Tucumán representa una chance para que algunos futbolistas, con posibilidades de participar en el decisivo partido en el Allianz Parque, demuestren su valía y se ganen un lugar en la alineación. River, en la actualidad, se encuentra en una etapa de búsqueda de identidad, habiendo trabajado durante todo 2025 sin consolidar un estilo de juego claro. El equipo, que no ha logrado mantener un nivel consistente, muestra destellos de su potencial, como se evidenció en un buen primer tiempo contra Estudiantes, pero aún busca la regularidad. La lista de convocados para el partido contra Atlético Tucumán incluye a jugadores como Santiago Beltrán, Ulises Giménez, Facundo González, Agustín Obregón, De la Cuesta, Thiago Acosta, Dadín y Juan Cruz Meza. La ausencia de Cristian Jaime y Ian Subiabre, por conflictos contractuales, destaca la complejidad de la situación.\La atención principal del equipo está puesta en Brasil, donde deberá enfrentarse a un Palmeiras que también reservará a sus jugadores clave en su compromiso del Brasileirao. El desafío para Gallardo es doble: reconstruir la confianza del equipo tras la derrota en la ida y encontrar la fórmula para vencer a un rival que perdonó en el Monumental. El Muñeco analizará las estrategias que no funcionaron en el partido de ida, especialmente el desempeño del mediocampo, que, a pesar de una inversión significativa, sufrió contra el equipo brasileño. La necesidad de un 'golpe de efecto' es evidente para que River recupere su nivel y vuelva a ser el equipo dominante que supo ser. El once inicial que presentará River en Tucumán incluirá a Jeremías Ledesma, Ulises Giménez, Sebastián Boselli, Facundo González, Fabricio Bustos, Agustín De la Cuesta, Matías Galarza, Milton Casco, Santiago Lencina, Bautista Dadín y Miguel Borja. Atlético Tucumán, dirigido por Lucas Pusineri, presentará un equipo con Matías Mansilla, Damián Martínez, Ferreira/Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Lautaro Godoy, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola, Bajamich/Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz





DiarioOle

