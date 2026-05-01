River Plate vence a Red Bull Bragantino en tiempo de descuento y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

River Plate logró una victoria agónica por 1-0 ante Red Bull Bragantino en la Copa Sudamericana, gracias a un gol de Lucas Martínez Quarta en el tiempo de descuento. El arquero Santiago Beltrán fue clave al atajar un penal, mientras que el equipo argentino lidera ahora el Grupo H con 7 puntos.

En un partido de alta intensidad y equilibrado disputado en Brasil, River Plate logró una victoria crucial por 1-0 ante Red Bull Bragantino en el marco de la Copa Sudamericana .

El gol decisivo llegó en el tiempo de descuento gracias a un cabezazo impecable de Lucas Martínez Quarta, lo que permitió al equipo argentino recuperar la liderazgo de su grupo. La figura destacada del encuentro fue el arquero Santiago Beltrán, quien realizó una atajada clave en un penal a los pocos minutos del segundo tiempo. El partido, celebrado en Bragança Paulista, mostró pocas oportunidades claras en el primer tiempo, pero el complemento comenzó con mucha emoción.

Apenas al minuto de iniciado, Martínez Quarta cometió una infracción en el área que derivó en un penal para Bragantino. Fue entonces cuando Beltrán brilló, atajando el remate de Eduardo Sasha desde los doce pasos. En el rebote, Lucas Barbosa remató fuera del arco. Minutos después, el equipo local quedó con un jugador menos tras la expulsión de Alix Vinicius por una dura entrada contra Giuliano Galoppo.

Con ventaja numérica, River Plate dominó el juego sin mayores complicaciones y, en el minuto 90+3, Martínez Quarta selló el triunfo con un cabezazo que dejó sin opciones al arquero rival. El entrenador Eduardo Coudet destacó el esfuerzo del equipo y señaló que hicieron méritos para llevarse la victoria. Con este resultado, River Plate suma 7 puntos y se consolida como líder del Grupo H, superando a Carabobo, Bragantino y Blooming.

Además, el club igualó a Boca Juniors como el equipo extranjero con más triunfos (diez) en suelo brasileño. La actuación de Beltrán y la solidez defensiva fueron claves para el triunfo, que mantiene al equipo con vida en la competencia continental





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