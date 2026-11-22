Thiago Almada concretó un penal tras la expulsión de un rival para dar la victoria a River Plate sobre Lanús, poniendo en riesgo el cargo de Leonardo Ponzio.

El River Plate venció al Lanús por 1-0 en el partido correspondiente a los playoffs del Torneo Clausura, consolidando su paso gracias a un tanto de Thiago Almada. El club Millonario superó al Granate en una instancia de alta tensión donde la figura principal fue el mediocampista argentino, quien no dudó al momento de ejecutar el penal decisivo. Este resultado coloca en una situación delicada la continuidad del entrenador Leonardo Ponzio, quien enfrenta un cruce de cuidado con el rival.

Gol decisivo de Almada tras penal controversial

Thiago Almada abrió el marcador para el equipo local convertiendo un penal con la derecha al centro del arco, aprovechando una oportunidad clara que definió el destino del encuentro. El penal fue otorgado tras una infracción cometida contra Nicolás Otamendi, específicamente una patada en la cara que fue señalada por el cuerpo arbitral y que permitió a Almada definir la ventaja ante el público presente.

Also read El probable equipo de River ante Lanús: dos bajas y una apuesta en el medio

Oportunidades perdadas y oportunidades fallidas

A pesar de la victoria, el equipo de Leonardo Ponzio falló múltiples ocasiones para ampliar la diferencia durante la primera etapa del partido. Ángel Correa tuvo dos intentos fallidos desde fuera del área, disparando por la izquierda en ambas ocasiones, mientras que Giovanni González también falló un cabezazo desde el centro del área. Nicolás Otamendi se acercó peligrosamente con un remate de cabeza que rozó el travesaño y otro desde muy cerca que se perdió por la izquierda, demostrando que el equipo local buscó constantemente superar la defensa rival.

Fuerzas oficiales y alineaciones iniciales

La formación titular de River Plate contó con la dirección técnica de Leonardo Ponzio y contó con Santiago Beltrán en la portería, junto a Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la defensa. En el medio campo operaron Santiago Espíndola, Tobías Andrada y Tomás Galván, mientras que el ataque lo lideraron Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán por el lateral derecho. El equipo local mostró estructura defensiva sólida que permitió controlar los momentos de mayor riesgo ante la presión visitante.

Advertisement

Por su parte, el Lanús fue presentado con Mauricio Pellegrino como director técnico, alineando a Alan Wlk en el arco y una línea defensiva integrada por Nahuel Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz y Ronaldo De Jesús. La intermediaria estuvo a cargo de Felipe Peña Biafore y Agustín Medina, con Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio en la mitad de la cancha. El sistema ofensivo del Granate contó con Sasha Marcich y Thiago Almada en las bandas, buscando generar peligro mediante centros al área tras jugadas de esquina.

Impacto en el Clausura y futuro de Ponzio

La victoria por 1-0 significa un punto crucial en la clasificación del Torneo Clausura para River Plate, aunque la presión sobre Leonardo Ponzio se mantiene debido a las oportunidades desperdiciadas. El entrenador enfrenta un escenario crítico donde cada error táctico o falta individual puede tener consecuencias directas en la permanencia de su cargo. El equipo debe mantener el foco en los próximos compromisos para asegurar una buena campaña y evitar cambios drásticos en la estructura del plantel durante la temporada.