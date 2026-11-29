River Plate venció a Instituto con rigor defensivo y control total del balón. Otamendi y Espíndola lideraron la victoria ante la Gloria en Córdoba.

El equipo de River Plate impuso su autoridad y un funcionamiento aceitado sobre Instituto en el estadio Monumental, garantizando la clasificación con una actuación que transmitió confianza tanto dentro como fuera de sus líneas. Con la Gloria sin perder en nueve partidos consecutivos en su propio campo y enfrentando un terreno de juego en mal estado, River construyó su victoria desde el rigor defensivo más estricto.

Rigor Defensivo con Otamendi y Rivero

La última línea, liderada por Nicolás Otamendi y con un gran partido de Lautaro Rivero, impuso su física desde el inicio. River no perdió los duelos individuales ni los mano a mano, ganando la mayoría de las pelotas divididas en un campo que favorecía el juego brusco.

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Esta solidez defensiva desactivó los envíos frontales de la Gloria. El equipo práctico para despejar cuando la jugada lo requería, casi no concedió grietas al rival, mostrando una madurez táctica crucial para un partido de eliminación directa.

Espíndola como Brújula Táctica

El funcionamiento del equipo encontró su brújula en Santiago Espíndola. Este mediocampista manejó los tiempos, ubicándose siempre bien detrás de la línea de la pelota para evitar ser vulnerado en el retroceso y ordenando la presión tras pérdida junto a Tobías Andrada.

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Espíndola aportó rueda de auxilio y relevos, pero también mostró claridad en el primer pase. Incluso lanzó pelotas filtradas con destino de gol, rompiendo las líneas rivales y demostrando por qué su presencia fue clave en la victoria.

Dominio Posesivo con Almada y Correa

Con la posesión bajo control, River no cayó en el traslado lento ni anunciado. La conexión entre Thiago Almada, Tomás Galván, Tobías Andrada y los descensos de Ángel Correa fabricó espacios constantes entre las líneas de Instituto.

La movilidad, las rotaciones y las diagonales por el carril central permitieron a River adueñarse del trámite. Francisco Ortega y otros jugadores capturaron rebotes y dieron profundidad permanente por los costados, manteniendo al rival bajo presión.

Al dominio abrumador solo le faltó la tiza en los metros finales para liquidar el partido antes. River llegó al área con gente de todos los sectores: patearon al arco los delanteros, los volantes y hasta los defensores, generando alrededor de una docena de situaciones claras.

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Mentalidad de Matal Mata y Próximo Paso

Quizás el rasgo de madurez más importante fue la reacción tras los errores. Aun cuando el segundo gol tardaba y el equipo desperdició dos oportunidades inmejorables desde los 12 pasos -el penal que Sebastián Driussi estrelló en el palo y el que Marcos Ledesma le atajó a Thiago Almada-, no cayó en el nerviosismo.

Sostenido por el funcionamiento defensivo y con el control de la pelota, River no se desordenó ni se metió atrás para cuidar el resultado. Mantuvo el plan de juego, defendió lejos de su área con la tenencia del balón y ahora enfatiza que irá por todo, aprovechando la oportunidad tras el superclásico.