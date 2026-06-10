River Plate traslada su pretemporada a España y planea amistoso contra América de México

El equipo argentino entrenará en La Finca Resort de Alicante y buscará un partido de preparación frente al club mexicano, renovando una rivalidad histórica de Copa Libertadores. La decisión responde a la nueva estrategia institucional tras la salida de André Jardine y la llegada de un ejecutivo proveniente del Barcelona.

El Club Atlético River Plate se encuentra en plena preparación para la próxima temporada, con planes que incluyen una mudanza estratégica de su pretemporada hacia España .

Mientras el invierno se acerca en Buenos Aires, el equipo, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, ha decidido trasladar la parte más exigente de su preparación física a La Finca Resort, un complejo de alto nivel en Alicante, buscando imprimir el ritmo intenso que caracteriza su juego. Aunque la mayor parte del enfoque estará en la parte física, también habrá rodaje futbolístico con partidos de preparación, entre los que ya se anticipa un posible encuentro contra el Club América de México, un duelo con historia en copas internacionales.

Esta decisión logística responde a una estrategia más amplia del club, que ve en Europa un entorno ideal para la reconstrucción del equipo tras la salida del anterior ciclo con André Jardine, quien dejó el cargo tras la eliminación en cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX ante Pumas. La elección de España no es casual; responde directamente a la llegada del nuevo director general, un ejecutivo con amplia experiencia en el fútbol español, proveniente del Barcelona, quien planea rodearse de ese conocimiento y contactos para modernizar la gestión del club.

River y América han protagonizado enfrentamientos memorables a lo largo de los años. Su último cruce en instancias de Copa Libertadores fue en la edición 2018, donde el Millonario avanzó a cuartos de final tras un empate 1-1 en el Estadio Azteca y una victoria por 1-0 en el Monumental.

Anteriormente, en 2002, volvieron a encontrarse en fase de grupos, mientras que en 2008 repitieron la misma instancia con resultados cambiantes: victoria 2-1 en Buenos Aires y derrota 4-3 en México. Aquella serie de 2008 quedó marcada por el partido de ida en el Century Link Field de Seattle, donde River, dirigido por Gallardo, se impuso 2-0.

El posible amistoso en España simboliza la reactivación de una rivalidad continental y sirve como prueba de nivel para ambos clubes, que buscan ajustar sus planteles de cara a los compromisos oficiales. El partido, aunque aún sin confirmación oficial en cuanto a fecha y sede exacta, ya genera expectativa entre los hinchas de ambos equipos, que recuerdan con nostalgia aquellos duelos electrizantes.

Para River, la pretemporada en Europa es also una oportunidad para atraer miradas internacionales y probar jugadores, mientras que América, en plena reestructuración tras el cambio en su cúpula directiva, ve en este viaje una forma de acercarse a su propia raíz española y de medir fuerzas con un gigante sudamericano. La agenda de River incluye también otros amistosos, pero el cruce con el equipo mexicano es el que más resonancia tiene, dado el historial de competencia.

Ambos clubes buscan, en sus respectivas ligas, recuperar la gloria: River intentará consolidar un nuevo ciclo post-Jardine y mantener su protagonismo en la Copa Libertadores, mientras que América aspira a volver a ser referente en la Liga MX y a destacar en el plano internacional. El mercado de pases está en plena ebullición, con movimientos en ambos equipos que podrían definir el nivel competitivo para la segunda mitad del año.

En resumen, la noticia trasciende el simple anuncio de un viaje: es la confirmación de que River Plate apuesta por un modelo de trabajo de talla internacional, con una planificación que mezcla lo físico, lo táctico y lo institucional, todo bajo la sombra de un historial rico en duelos con América que siempre agrega un condimento especial a cualquier enfrentamiento





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