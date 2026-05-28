River Plate se recupera con goleada y avanza a octavos en la Copa Sudamericana

Tras perder la final del Apertura, River Plate derrotó 3-0 a Blooming en Bolivia y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana. El equipo, con muchos jóvenes, mostró signos de renovación y es el único argentino que sigue en la competición.

Tras la dolorosa derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el Club Atlético River Plate afrontó un nuevo desafío continental con la visita a Bolivia para enfrentar a Blooming en el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Sudamericana .

El ánimo dentro y fuera del estadio era de resignación tras el golpe anímico de perder un título, y la ausencia de varias figuras, tanto por suspensión como por decisión técnica, marcó un once inicial con una gran presencia de juveniles. Pese a la lentitud inicial y a la inocua posesión del balón, River encontró el camino al gol gracias a la perseverancia y a un penal convertido por Maximiliano Salas, quien se redimió tras haber fallado otra pena en los primeros minutos.

Posteriormente, con elIngreso de jugadores como Pereyra y Lencina, el equipo amplió la ventaja con goles de Vera y Silva, para finalmente sellar un contundente 3-0 que le permitió avanzar directamente a los octavos de final de la competición. Esta victoria, aunque no disipó por completo la tristeza por la final perdida, sirvió como un bálsamo moral y como una clara señal de la renovación por la que apostará el entrenador Eduardo Coudet de cara al segundo semestre, con varias salidas y llegadas planeadas en el mercado de pases.

El único equipo argentino que logró superar esta fase, en un torneo donde Racing, San Lorenzo, Barracas Central y Deportivo Riestra ya quedaron eliminados, y a la espera de lo que haga Tigre, River mira ahora el sorteo de los octavos con la esperanza de hacer un papel destacado en la Copa. El partido también dejó dudas sobre el futuro de jugadores como Juan Fernando Quintero, quien viajó a UN仮想株,似乎是关于哥伦比亚国家队的征召，暗示了可能的离队。同时, la actuación del árbitro generó cierta polémica por un penal sancionado a favor de River.

A pesar del tono menor del encuentro, la victoria fue celebrada por la hinchada presente, que vio un atisbo de hopedanza en medio de la incertidumbre deportiva y económica del club





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