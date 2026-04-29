River Plate se enfrenta a Red Bull Bragantino en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana

El Millonario recibe a Red Bull Bragantino por la tercera fecha de la Copa Sudamericana con la necesidad de sumar de a tres para consolidar su liderazgo en el grupo y asegurar su clasificación a la próxima ronda. Coudet dio a conocer la lista de convocados con algunas sorpresas.

El Club Atlético River Plate se prepara para un crucial encuentro este jueves ante Red Bull Bragantino , correspondiente a la tercera jornada de la Copa Sudamericana .

El equipo, conocido cariñosamente como el Millonario, llega a este partido con la necesidad de consolidar su posición de liderazgo en el grupo y asegurar su camino hacia la siguiente fase del torneo continental. Tras un empate en el debut y una victoria en la segunda fecha, River Plate busca sumar de a tres en casa para afianzar su candidatura y dejar prácticamente sentenciada su clasificación.

La expectativa es alta entre los aficionados, quienes esperan ver un River Plate dominante y con la determinación de avanzar en la competición. El partido se presenta como un desafío importante, considerando la calidad del rival y la importancia de obtener un buen resultado en condición de local. La Copa Sudamericana representa una oportunidad valiosa para River Plate de demostrar su potencial a nivel internacional y de seguir construyendo una historia llena de éxitos.

La preparación del equipo ha sido intensa, con el cuerpo técnico trabajando arduamente para analizar las fortalezas y debilidades de Red Bull Bragantino y diseñar una estrategia que permita contrarrestar su juego. Se espera un partido disputado, con ambos equipos buscando imponer sus condiciones y llevarse la victoria. La afición juega un papel fundamental en este tipo de encuentros, y se prevé que el estadio Monumental se llene de gente para alentar al equipo y empujarlo hacia la victoria.

La atmósfera será vibrante y emocionante, creando un ambiente propicio para que River Plate pueda desplegar su mejor juego y obtener un resultado favorable. La Copa Sudamericana es un torneo prestigioso y competitivo, y River Plate está decidido a luchar hasta el final para alcanzar sus objetivos. El equipo cuenta con jugadores talentosos y experimentados, capaces de marcar la diferencia en cualquier momento del partido.

La confianza es alta y la motivación es máxima, lo que augura un encuentro emocionante y lleno de emociones. La victoria ante Red Bull Bragantino sería un paso importante en el camino hacia la gloria y permitiría a River Plate seguir soñando con levantar la copa. El cuerpo técnico ha insistido en la importancia de mantener la concentración y la disciplina táctica durante todo el partido, evitando errores que puedan comprometer el resultado.

La clave estará en aprovechar las oportunidades que se presenten y en defender con solidez para evitar que el rival pueda generar peligro. River Plate tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo y de demostrar su grandeza en el campo de juego. La afición confía en el equipo y espera verlo triunfar en la Copa Sudamericana.

El entrenador Eduardo Coudet ha revelado la lista de jugadores convocados para el partido contra Red Bull Bragantino, generando algunas sorpresas entre los seguidores del club. Una de las ausencias más notables es la de Kevin Castaño, quien había tenido minutos en el encuentro anterior contra Carabobo, pero no ha logrado mantener la continuidad en el equipo.

La decisión de no incluir a Castaño parece ser puramente futbolística, ya que desde el club no se han reportado lesiones que lo impidan. Coudet busca darle oportunidades a otros jugadores y evaluar diferentes opciones para encontrar el mejor rendimiento del equipo.

Además de Castaño, otros jugadores importantes tampoco estarán disponibles para el partido debido a lesiones. Franco Armani, el arquero titular, sigue recuperándose de su lesión y no ha sido convocado. Juan Fernando Quintero, el talentoso mediocampista colombiano, también se encuentra lesionado y no podrá participar en el encuentro. Maximiliano Meza y Sebastián Driussi, dos delanteros importantes, también están fuera de la convocatoria debido a problemas físicos.

Estas ausencias obligan a Coudet a realizar algunos cambios en el equipo y a buscar alternativas para reemplazar a los jugadores lesionados. Sin embargo, el entrenador confía en la calidad de los jugadores que tiene a su disposición y está seguro de que podrán responder ante el desafío.

Entre las novedades en la lista de convocados se encuentran el arquero Franco Jaroszewicz, quien ha tenido un buen desempeño en el Superclásico de Reserva ante Boca, el juvenil Lucas Silva y Maximiliano Salas, quien podría hacer su debut internacional con River Plate tras cumplir dos fechas de suspensión. Estos jugadores representan una oportunidad para demostrar su talento y ganarse un lugar en el equipo.

La convocatoria de estos jóvenes jugadores demuestra la confianza de Coudet en las divisiones inferiores del club y su apuesta por dar oportunidades a los talentos emergentes. El entrenador espera que estos jugadores puedan aportar frescura y energía al equipo. La lista de convocados refleja la estrategia de Coudet para el partido contra Red Bull Bragantino, buscando un equilibrio entre experiencia y juventud.

El entrenador confía en que el equipo podrá superar las ausencias de los jugadores lesionados y obtener un resultado favorable. La posible formación de River Plate para el partido contra Red Bull Bragantino incluye a Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la defensa; Aníbal Moreno en el mediocampo; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, y la duda entre Ian Subiabre o Kendry Páez en el ataque; y Facundo Colidio y Maximiliano Salas en la delantera.

Esta formación presenta algunas variantes con respecto a los partidos anteriores, debido a las ausencias de los jugadores lesionados y a la decisión de Coudet de darle oportunidades a otros jugadores. La defensa se mantiene sólida, con jugadores experimentados y confiables. El mediocampo cuenta con la presencia de Aníbal Moreno, un jugador clave en la recuperación de la pelota y en la distribución del juego.

El ataque presenta algunas dudas, con la elección entre Ian Subiabre y Kendry Páez para acompañar a Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Coudet deberá evaluar cuál de estos dos jugadores se adapta mejor a la estrategia del equipo y puede aportar más en el ataque. Maximiliano Salas, quien podría hacer su debut internacional con River Plate, es una de las grandes esperanzas del equipo.

El delantero tiene un gran potencial y se espera que pueda marcar la diferencia en el ataque. La formación elegida por Coudet busca un equilibrio entre defensa y ataque, buscando controlar el mediocampo y aprovechar las oportunidades que se presenten en el ataque. El entrenador confía en que esta formación podrá superar el desafío que representa Red Bull Bragantino y obtener un resultado favorable. La afición espera ver un River Plate ofensivo y con la determinación de ganar el partido.

El equipo tiene la capacidad de imponer su juego y de llevarse la victoria. La Copa Sudamericana es una oportunidad valiosa para River Plate de demostrar su potencial a nivel internacional y de seguir construyendo una historia llena de éxitos. El partido contra Red Bull Bragantino es un paso importante en el camino hacia la gloria y el equipo está determinado a luchar hasta el final para alcanzar sus objetivos





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