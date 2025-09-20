River Plate se Enfrenta a Atlético Tucumán Antes de la Revancha con Palmeiras

River Plate, con la mira puesta en la Copa Libertadores, visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025. Gallardo rota el equipo, priorizando la Libertadores pero sin descuidar el torneo local. Atlético Tucumán busca recuperarse tras dos derrotas consecutivas.

La concentración de River Plate está puesta en la revancha contra Palmeiras en la Copa Libertadores , pero antes de ese trascendental encuentro, deberá afrontar un desafiante compromiso en el norte del país. Este sábado, a partir de las 21:15 horas, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se enfrentará a Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

La estrategia del entrenador es clara: priorizar la competición continental sin descuidar el torneo local. \Ante la inminente vuelta contra Palmeiras en Brasil, donde River buscará remontar la derrota por 1-2 sufrida en casa, Gallardo ha optado por reservar a sus jugadores titulares. En su lugar, se espera que un equipo compuesto mayormente por juveniles y suplentes salte al campo de juego. A pesar de esta rotación, el conjunto Millonario es consciente de la importancia de sumar puntos en el campeonato doméstico. Una victoria podría significar recuperar la cima de la Zona B, posición que perdieron provisionalmente tras el triunfo de Deportivo Riestra frente a Gimnasia y Esgrima La Plata el viernes. Este equilibrio entre ambos torneos refleja la ambición de River por competir en ambos frentes, buscando el éxito tanto en la Libertadores como en el ámbito local. El equipo llega a este partido con una victoria previa ante Estudiantes en La Plata, aunque viene de una derrota ante Palmeiras en el Monumental. \Por otro lado, Atlético Tucumán, conocido como el Decano, se encuentra en un momento irregular. Después de un buen inicio, el equipo ha sufrido dos derrotas consecutivas, una contra Gimnasia y otra ante Newell’s, que además lo eliminó de la Copa Argentina. Actualmente, se ubica en la octava posición de su grupo, con 9 puntos, la mitad de los que acumula River. Esta posición lo mantiene en el último lugar de acceso a los playoffs, por lo que la victoria es crucial para no poner en riesgo su clasificación. El historial reciente favorece a River, que en el último enfrentamiento entre ambos equipos se impuso por 1-0, con un gol de Colidio. Los equipos probables para este encuentro son: Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Mateo Bajamich. River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Miguel Borja y Bautista Dadín





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