River Plate se consagra campeón de la Copa Argentina al derrotar a Millonarios en la final

River Plate se consagra campeón de la Copa Argentina al derrotar en la final a Millonarios con un marcador de 3-2 en la tanda de penales. Aunque los jugadores del Millonario recibieron el reconocimiento, el entrenador evitó mostrarse en esa situación. Coudet había sido expulsado sobre el final del partido y, una vez que llegó el pitazo final, corrió hacia la ubicación del árbitro y sus colaboradores para hacer una serie de fuertes reclamos. Minutos después, de acuerdo a la información del periodista Gustavo Yarroch antes de bajar del escenario, el lateral derecho estaba lesionado, pero igual formó parte del banco de suplentes. El DT de River, Marcelo Gallardo, habría dicho a los árbitros en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes: "Ustedes me cag... la tercera final". River había empezado ganando en Córdoba con un gol de Facundo Colidio, pero pronto Leo Morales dispuso el 1-1. Ya en la segunda parte, el Millonario volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Tomás Galván. Nicolás "Uvita" Fernández, sobre el final, se convertiría en el héroe del Pirata con dos goles agónicos que sellaron la consagración. Fue el primer título de la historia para el elenco celeste.

River Plate se consagra campeón de la Copa Argentina al derrotar en la final a Millonarios con un marcador de 3-2 en la tanda de penales.

Aunque los jugadores del Millonario recibieron el reconocimiento, el entrenador evitó mostrarse en esa situación. Coudet había sido expulsado sobre el final del partido y, una vez que llegó el pitazo final, corrió hacia la ubicación del árbitro y sus colaboradores para hacer una serie de fuertes reclamos. Minutos después, de acuerdo a la información del periodista Gustavo Yarroch antes de bajar del escenario, el lateral derecho estaba lesionado, pero igual formó parte del banco de suplentes.

El DT de River, Marcelo Gallardo, habría dicho a los árbitros en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes: "Ustedes me cag... la tercera final". River había empezado ganando en Córdoba con un gol de Facundo Colidio, pero pronto Leo Morales dispuso el 1-1. Ya en la segunda parte, el Millonario volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Tomás Galván.

Nicolás "Uvita" Fernández, sobre el final, se convertiría en el héroe del Pirata con dos goles agónicos que sellaron la consagración. Fue el primer título de la historia para el elenco celeste





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