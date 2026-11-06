River Plate retira al plantel a retiro táctico de 48 horas antes del Clausura

River Plate realiza aislamiento de 48 horas en hotel del norte para fortalecer la cohesión y afinar la táctica antes de la etapa decisiva del torneo Clausura.

El plantel de River Plate se aislará durante 48 horas en un hotel ubicado en la zona Norte con el objetivo específico de fortalecer la unión del grupo y pulir los detalles tácticos antes de la etapa decisiva del torneo. Cuando Leo Ponzio planteó la necesidad de generar un ambiente cohesionado y estar bien desde lo mental, el técnico propuso una idea que la dirigencia terminó de formalizar este viernes. Este aislamiento busca profundizar la cohesión del equipo, funcionando como un complemento esencial al plan de trabajo ya establecido, el cual incluye dobles turnos y la eventual posibilidad de disputar partidos amistosos previos a los cruces importantes.

La decisión de separar al plantel del entorno cotidiano responde directamente a la percepción de que ante Boca el equipo perdió la cabeza, tal como lo reconoció el propio entrenador. Desde la dirigencia se explicó que el plantel debe mantenerse por fuera de los conflictos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por esta razón, se considera necesaria una distancia física y mental de todo lo que se esté hablando en los medios y en el ámbito oficial, permitiendo que los jugadores se concentren exclusivamente en su desempeño deportivo.

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Detalles logísticos y facilidades del complejo

En el barrio de Núñez, sede administrativa y deportiva del club, coinciden en que compartir tiempo en conjunto son horas valiosas para terminar de consolidar a un grupo que se completó hace apenas dos meses. El plantel se alojará en dicho complejo hotelero el miércoles próximo y permanecerá en el lugar hasta la noche del jueves, momento en el que quedará liberado para retornar a sus actividades habituales. La elección de este sitio específico se debe a que cuenta con comodidades excepcionales para la preparación física, incluyendo una cancha con medidas profesionales para realizar ejercicios de campo.

Además del campo de juego, el complejo ofrece un gimnasio equipado para el complemento de musculación, instalaciones deportivas integrales, spa, piscinas y un espacio para eventos de 700 metros cuadrados. Este lugar ya tuvo un uso relevante cuando Marcelo Gallardo era el entrenador de River Plate, y también cuando el equipo que dirigía Martín Demichelis realizó la pretemporada invernal, lo que demuestra su idoneidad para la preparación de alto rendimiento de los equipos profesionales del club.

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Enfoque en la cohesión y corrección de errores

Independientemente de las tareas que Leo Ponzio encabece en las instalaciones deportivas del complejo, lo más valioso será lo que se pueda discutir y resolver en el ámbito interior. Se priorizará la corrección de errores tacticós y la dinámica del día a día entre un grupo que, aunque ha comenzado a consolidarse, enfrenta el desafío de mantener el foco. La presión por los resultados inmediatos contrasta con una inversión pensada a largo plazo, lo que requiere una madurez mental extra por parte de los futbolistas para enfrentar la etapa crucial.

Diversos titulares no estarán disponibles para el inicio de los compromisos clave, lo que añade complejidad a la planificación del cuerpo técnico. Gonzalo Montiel se encuentra suspendido para los octavos de final, mientras que Thiago Almada y Santiago Beltrán estarán afectados a la Selección Nacional. Asimismo, Tobías Andrada está asignado a la Sub-20, lo que obliga al entrenador a evaluar nuevas opciones y retoques tácticos para robustecer el centro del campo, considerando incluso configuraciones como el doble 5 utilizado anteriormente ante Aldosivi.

Objetivos estratégicos y próximo calendario

El presidente Stefano Di Carlo bajó una línea clara: este campeonato hay que ganarlo. Lograrlo permitirá torcer un año completamente negativo para la institución, marcado por una remodelación casi completa del plantel a mitad de año. El éxito en el Torneo Clausura implicará no solo obtener una estrella adicional, sino también asegurar la clasificación directa a la Copa Libertadores y disputar otras tantas finales para iniciar un círculo virtuoso. El equipo comenzará a disputar estos compromisos importantes el fin de semana del 22 de este mes.

Para alcanzar ese objetivo, Leo Ponzio quiere que el foco se profundice en aspectos técnicos específicos. Se busca mejorar la paciencia y la dirección de los ataques, elevar la concentración en la defensa y evaluar si ciertos cambios tácticos se quedan para fortalecer la medular. Este aislamiento de 48 horas es el paso decisivo para transformarse en un equipo consolidado, capaz de soportar la presión de los momentos definitorios y asegurar el título que la directiva y la hinchada exigen con urgencia.