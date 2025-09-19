River Plate prepara cambios para el partido previo a la Libertadores

River Plate presentará un equipo alternativo en su próximo partido de liga mientras se enfoca en el crucial encuentro de Copa Libertadores contra Palmeiras. Otros equipos como Barracas Central, Sarmiento, Colón, Independiente Rivadavia, Tigre y Aldosivi también jugarán partidos importantes en la jornada, con diferentes objetivos y desafíos.

River Plate afrontará un partido con un equipo alternativo antes del encuentro de vuelta de la Copa Libertadores contra Palmeiras. La jornada futbolística comenzará a las 14:30 con el partido entre Barracas Central y Sarmiento. El entrenador Gallardo reservará a todos sus jugadores titulares y alineará una formación con suplentes y varios juveniles para el partido contra Atlético Tucumán.

El Decano, que por ahora está en posición de clasificar a los octavos de final, viene de perder 2 a 0 contra Newell's en Rosario y buscará aprovechar esta oportunidad para recuperarse. Sin embargo, no podrá descuidarse, ya que River siempre es River. \A primera hora, Barracas Central jugará como local contra Sarmiento, que viene de vencer a Aldosivi en Junín y lucha por mantenerse en la categoría, actualmente situado en el puesto 28 en la tabla de promedios y 26 en la tabla anual. En otro encuentro, Colón, después de vencer 3 a 1 a Gimnasia en La Plata, recibirá en Santa Fe a Independiente Rivadavia, penúltimo en su zona, a cuatro puntos de la última posición que da acceso a los octavos de final. Independiente Rivadavia vuelve a jugar fuera de Mendoza después de perder 1 a 0 contra Lanús la semana pasada en la Fortaleza del Sur. \Finalmente, Tigre, ubicado en la novena posición y sin poder derrotar a Talleres en Victoria, tampoco está actualmente clasificando. Volverá a ser local contra Aldosivi, que se encuentra en la última posición de la tabla de promedios y en la tabla anual. Para Aldosivi, solo una proeza les salvará de no descender. Los marplatenses han cambiado de entrenador, con la llegada de Guillermo Farré y la salida de Mariano Charlier, pero su rendimiento no ha mejorado. Junto con Independiente Rivadavia, son los únicos equipos que aún no han logrado ganar en lo que va del torneo.





