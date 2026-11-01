River Plate pierde ante Boca Juniors por error de Martinez Quarta y expulsion

River Plate sufrio una derrota en el Superclasico tras la expulsion de Martinez Quarta a los 10 minutos. Boca Juniors se impuso con goles de Di Lollo.

En el marco del Superclasico, River Plate sufrio una derrota dolorosa ante Boca Juniors debido a un error critico y una expulsion temprana. El equipo de Antonio Ponzio pago muy caro el grave fallo de Martin Martinez Quarta y la falta de volantes fisicos en el once titular. El encuentro se torno en un clasico de terror para el futbol argentino, donde la defensa celeste y blanca no pudo contener la ofensiva xeneize.

Error critico y expulsion temprana

Todo se resintio cuando Martinez Quarta derribo a Martin Merentiel a los diez minutos del primer tiempo. El noveno hombre del equipo de Boca se iba mano a mano con el arquero Emiliano Rios, pero la falta le dio la posicion perfecta. Este error le abrio las puertas al equipo visitante y dejo un hueco que no pudo tapar la defensa local.

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La expulsion de Martinez Quarta cambio por completo el rumbo del partido. River quedo con diez jugadores y tuvo que improvisar con un mediocampo sin solidez. Antonio Ponzio intento reaccionar, pero la ventaja numerica de Boca fue decisiva para imponerse en el choque mas importante del futbol argentino.

Goles de Boca Juniors

Boca Juniors aprovecho la superioridad numerica y su precision para anotar dos goles contundentes. El primero llego por medio de una jugada ensayada donde el capitano, Jonatan Retegui, asistio a Leonardo Di Lollo. El delantero celeste y azul remato de cabeza desde un punto optimo, agarrando al defensa a contrapierna y superando la marcacion.

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El segundo gol tambien vino de un centro peligroso. El arquero Emiliano Rios hizo un esfuerzo descomunal para tapar el tiro libre de Nicolas Paredes en el primer palo. Sin embargo, el rebote quedo libre para otro remate del jugador de Boca, que coloco el esférico en el otro angulo del arco celeste y blanco.

Rendimiento del mediocampo local

El mediocampo de River Plate quedo colapsado y sin opciones de juego. Lucas Beltran reemplazo a Martinez Quarta, pero su entrada no fue suficiente para detener el avance de Boca. Blanco y Silva intentaron cubrir espacios, pero no lograron generar acciones ofensivas significativas.

Perez fue otro de los afectados por la falta de control. Perdio el esférico en la salida en jugadas criticas y no pudo frenar el ritmo del rival. El equipo local sufrio en cada cruce y no tuvo la capacidad fisica necesaria para imponer su estilo de juego habitual.

Cambios y conclusion del partido

Antonio Ponzio intento sacar a relucir su estrategia, pero los minutos pasaban y la desventaja numerica seguia siendo un obstaculo imposible de sortear. El equipo celeste y blanco sufrio en cada momento, aunque hubo intentos aislados de generar peligro.

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La expulsion de Juan Ignacio Montiel en la segunda parte empeoro el cuadro para River. Ponzio mostro su frustracion ante el arbitro Ramirez, quien ya habia sido advertido previamente. El equipo local no logro revertir el marcador y sufrio una derrota que deja dudas sobre la solidez defensiva y la capacidad de reaccion.

En resumen, el Superclasico fue un recordatorio de la importancia de la disciplina y la consistencia fisica. River Plate no pudo hacer nada tras el cabeceo esquinado de Di Lollo y la expulsion de Martinez Quarta. Boca Juniors se llevo los tres puntos y dejo claro que la diferencia en el mediocampo fue clave para el triunfo.