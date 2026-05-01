River Plate lidera su grupo en la Copa Sudamericana tras vencer a Bragantino

River Plate venció 1-0 a Red Bull Bragantino en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, consolidándose como líder de su zona con siete puntos. El equipo de Eduardo Coudet busca asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras Bragantino se mantiene en el tercer puesto. El próximo partido contra Carabobo será clave para definir el futuro del Millonario en el torneo.

River Plate logró una importante victoria por 1-0 frente a Red Bull Bragantino en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana , sumando siete puntos desde el inicio de esta instancia.

Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se consolida en la primera posición de su grupo, fortaleciendo sus aspiraciones de avanzar en el torneo. Además, el triunfo en territorio brasileño debilitó a uno de sus principales rivales en la lucha por clasificar a la siguiente ronda, ya que Bragantino se mantiene en el tercer lugar con solo tres unidades, dos más que Blooming.

Para seguir con vida en la Copa Sudamericana, River debe terminar en el primer o segundo puesto de su grupo. Si logra liderar la zona, accederá directamente a los octavos de final, mientras que si avanza como sublíder, deberá disputar una ronda previa de playoffs contra uno de los terceros de su grupo en la actual Copa Libertadores. Aún quedan tres puntos en juego en esta fase, y el Millonario depende de sí mismo para asegurar su clasificación como puntero.

El próximo compromiso será contra Carabobo el jueves 7 de mayo, un partido que podría ser decisivo para que el equipo de Coudet garantice su pase a los octavos. Con dos victorias más, River Plate se asegura el liderato y evita complicaciones en la recta final de la fase de grupos





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