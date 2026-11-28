Thiago Vera sufre tendinitis y su recuperación no es prioridad para River Plate. Su futuro depende del préstamo a Atlético Mineiro y la eliminación de la Copa.

La situación de Thiago Vera en River Plate se ha deteriorado rápidamente debido a una lesión de tendinitis que apareció después de un desgarro muscular. El mediocampista de 18 años podría haber disputado los últimos minutos contra Belgrano como su despedida con la banda roja, pero ahora enfrenta un futuro incierto dentro del club.

Problemas Físicos y Falta de Prioridad Médica

La recuperación de Vera ya no constituye una prioridad para los cuerpos técnicos y médicos de River Plate. El joven jugador no ha podido volver a entrenarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros de equipo. Esta falta de continuidad física ha generado una distancia significativa entre el prospecto y el planteo principal, complicando su integración deportiva.

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A pesar de haber sido titular ante Aldosivi y Lanús, su futuro depende ahora de factores ajenos a su forma física inmediata. Si Leonardo Ponzio llegara a convocarlo para un eventual partido contra Independiente o Vélez, no hay garantías de que el joven reaparezca en la alineación. El cuerpo técnico ha priorizado a otros jugadores, dejando a Vera en un segundo plano claro.

El Peso de la Opción de No Compra

La decisión de River Plate de no ejercer la opción de compra de cuatro millones de dólares por el pase del jugador marca un giro definitivo en su trayectoria actual. Esta decisión financiera ha cambiado la dinámica de su permanencia en el estadio Monumental. Ahora, el enfoque principal se desplaza hacia su obligación de regresar a Atlético Mineiro.

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Este contexto significa que Vera se marchará sin tener la oportunidad de una revancha deportiva en cancha. La decisión no solo cierra una puerta en River Plate, sino que también deja una sensación de oportunidad perdida para el jugador. El año 2024 podría terminar de manera olvidadiza para él, independientemente de los resultados deportivos finales del equipo.

Riesgo Deportivo y Futuro Inmediato

Más allá de su situación individual, River Plate enfrenta el riesgo de que una derrota determine el final de un año difícil. Si el equipo supera a Instituto, podría avanzar a las semifinales del Torneo Clausura. Sin embargo, la sensación general es que el desempeño reciente no ha sido el esperado, lo que añade presión a los últimos compromisos de la temporada.

La llegada de Vera a principios de año había generado gran entusiasmo inicial. El buen recuerdo de su surgimiento en Bicho y su paso por el Atlético Mineiro de Gabriel Milito daban buena espalda para que vistiera la camiseta de River. No obstante, esas buenas intenciones se desinflaron junto con el rendimiento del equipo, que cayó en picada durante la Liga Profesional de Fútbol.