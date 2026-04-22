River Plate: La Fragilidad Defensiva Persiste y Preocupa a Coudet

La derrota ante Boca Juniors expone nuevamente las dificultades de River Plate para defenderse de pases largos y ataques directos, un problema que arrastra desde la era Gallardo y que Coudet debe solucionar urgentemente.

La reciente derrota ante Boca Juniors ha expuesto una vez más las persistentes dificultades del River Plate para defenderse eficazmente contra ataques directos, pases largos que se filtran entre sus líneas defensivas y dejan a sus delanteros en situaciones de mano a mano con el portero.

Este problema, lejos de ser nuevo, arrastra al equipo desde el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, el exitoso pero ahora ex-entrenador. Ahora, Eduardo 'Chacho' Coudet, el actual director técnico, se enfrenta al desafío de reordenar sus piezas y encontrar una solución a este inconveniente antes de que cause un daño mayor al rendimiento del equipo. Los defensores centrales son los principales señalados en este análisis crítico.

No solo fallan en la marca individual, sino que, debido a distracciones y falta de concentración, terminan habilitando involuntariamente a los atacantes rivales. La tendencia de Coudet y, anteriormente, de Gallardo, de alinear equipos compactos con defensas altas, posicionadas lejos de su propia área, parece exacerbar este problema. La idea táctica en el pizarrón es clara: controlar la posesión del balón y evitar ser vulnerables a los pases largos.

Sin embargo, la ejecución en el campo dista mucho de la teoría. Los centrales no son los únicos responsables, ya que la raíz del problema se encuentra en la facilidad con la que los rivales reciben el balón con tranquilidad en la mitad de la cancha. Los centrocampistas de River han sido objeto de críticas constantes durante mucho tiempo, y hasta el momento, Coudet no ha logrado encontrar la fórmula adecuada para fortalecer esa zona del campo.

Ha probado diferentes combinaciones, incluyendo a Tomás Galván y Juan Cruz Meza, relegado a Kevin Castaño y depositado su confianza en Aníbal Moreno, pero sin obtener los resultados deseados. La falta de dominio en el mediocampo se hizo particularmente evidente en el partido contra Boca, donde la presión sobre los volantes rivales fue prácticamente inexistente, permitiéndoles recibir el balón con libertad constante y dictar el ritmo del juego.

Esta situación se repite con frecuencia, y River Plate se ve constantemente expuesto a este tipo de ataques. La fragilidad defensiva se ha manifestado en múltiples ocasiones. Adrián 'Maravilla' Martínez estuvo a punto de igualar el marcador en un partido reciente gracias a un pase largo de Facundo Cambeses, aprovechando una nueva distracción de la defensa riverplatense.

Un escenario similar se produjo contra Blooming, apenas minuto y medio después del inicio del partido, cuando un pase largo desde el área del equipo boliviano encontró a un defensor desatento. Incluso en el Superclásico de noviembre, el gol de Sebastiano Esposito se originó en una jugada similar. El 'Muñeco' Gallardo, durante su gestión, también perdió numerosos partidos importantes debido a esta misma vulnerabilidad.

El gol que abrió la serie en la eliminación de la Copa Libertadores fue producto de una jugada similar, demostrando que este problema es recurrente y persistente. Coudet, quien hasta ahora había mantenido un invicto desde su llegada al club y su equipo no había perdido en los últimos nueve encuentros, ahora enfrenta el reto de reconstruir la confianza del equipo anímicamente.

Deberá preparar al plantel para afrontar los playoffs del Torneo Apertura y los partidos restantes de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con la mejor actitud posible. El gol de Deyverson para Atlético Mineiro en la ida de la Copa Libertadores y el gol del 'Changuito' Zeballos en el Superclásico ante River son ejemplos claros de cómo esta debilidad defensiva puede costar caro al equipo.

La solución pasa por una mayor concentración, una presión más efectiva en el mediocampo y una mejor coordinación entre los defensores centrales, elementos que Coudet deberá priorizar en los próximos entrenamientos





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

River Plate Coudet Gallardo Defensa Fútbol Argentino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La decisión de Coudet con el plantel de River tras la derrota ante BocaLuego del golpazo en el Superclásico, el Millonario retomará los entrenamientos el martes en el predio de Ezeiza. Durante la jornada, habrá estudios para Driussi.

Read more »

La indirecta de Coudet sobre el armado del plantel de RiverPost superclásico, el Chacho enfatizó en que debió darles la responsabilidad a los más jóvenes como recambio ante las lesiones.

Read more »

River Plate busca pasar página tras el Superclásico: Coudet apuesta por la recuperación integralTras la derrota en el Superclásico y un desgaste acumulado, Eduardo Coudet otorga descanso al plantel de River. Preocupación por la lesión de Sebastián Driussi mientras el equipo se prepara para una seguidilla crucial de partidos.

Read more »

El laberinto de Coudet: crisis de jerarquía y un plantel desmantelado en River PlateAnálisis profundo sobre la gestión deportiva de River Plate, donde la falta de referentes, la mala inversión en refuerzos y una plantilla excesivamente juvenil ponen en jaque el proyecto futbolístico de Eduardo Coudet tras el superclásico.

Read more »

El diagnóstico de Santángelo: entre el estancamiento prolongado y la fragilidad cambiariaRodolfo Santángelo analiza la economía argentina, advirtiendo sobre el estancamiento, el atraso cambiario y la necesidad de mantener el control de cambios mientras se busca un plan de estabilización integral para bajar la inflación.

Read more »

River Plate: La falta de planificación y el impacto en el recambio de jugadores y técnicosAnálisis de la situación actual en River Plate, destacando la pérdida de la previsión en la planificación del recambio de jugadores y la llegada constante de técnicos a mitad de temporada, lo que genera una necesidad continua de refuerzos y dificulta la estabilidad del equipo.

Read more »