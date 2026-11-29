El Millonario venció 3-2 a Instituto con goles de Driussi, Almada y Correa. River mantiene su racha con la camiseta violeta y se prepara para enfrentar a Independiente en el Monumental.

El club River Plate logró una victoria contundente ante Instituto en el estadio Florencio Solá, asegurando así su permanencia entre los cuatro mejores equipos del torneo Clausura. El triunfo se definió con un marcador de tres goles a dos, en un encuentro que sirvió para validar la efectividad del uniforme alterno utilizado por el Millonario durante esta etapa competitiva. Esta actuación refuerza la solidez del equipo en la fase final de la competición local.

Récord histórico con la camiseta violeta

River Plate ha demostrado una superioridad abrumadora al utilizar su vestimenta suplente, habiendo ganado los cuatro encuentros disputados con dicha indumentaria. Tres de estas victorias fueron dirigidas por Leonardo Ponzio, quien ha asumido la responsabilidad técnica tras la salida de Marcelo Gallardo. El primer antecedente de esta racha positiva se remonta al 17 de febrero de este año, marcando un cambio de era en la dirección técnica del equipo.

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Transcurrieron casi siete meses antes de que el club volviera a emplear esta camiseta violeta en un partido oficial. La última presentación previa a este triunfo tuvo lugar el sábado en Alta Córdoba, donde River también se impuso con autoridad ante un Instituto que no logró generar peligro ofensivo. Aunque el resultado fue corto, el equipo falló en doce ocasiones netas de gol y cometió errores en dos penales, lo que subraya la necesidad de mayor precisión en el área.

Goles decisivos en el Florencio Solá

En el partido disputado bajo una lluvia torrencial en el Monumental José Fierro, el equipo local abrió el marcador con un gol de Tobías Andrada. Sin embargo, el Decano igualó la instancia con un menos en el campo gracias a un tanto de cabeza del jugador paraguayo Cléber Ferreyra. La dinámica del juego cambió cuando faltaba poco para el final, permitiendo que River Plate tomara el control total del encuentro.

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La remontada del Millonario estuvo liderada por tres figuras clave del ataque: Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa. Almada convirtió uno de los goles desde los doce pasos, demostrando efectividad en las decisiones tácticas del cuerpo técnico. Estos tres anotaciones sellaron el triunfo y compensaron la situación adversa inicial, demostrando la capacidad de reacción del plantel bajo presión.

Reacciones y próximos desafíos

Las declaraciones post-partido se centraron en la valoración del esfuerzo mostrado por los jugadores, quienes merecían según algunos comentarios llegar a la instancia final. A pesar de los penales errados y las situaciones desperdiciadas durante los cuarenta y cinco minutos previos al desenlace, el objetivo competitivo se cumplió plenamente. La clasificación entre los cuatro mejores equipos del Clausura es un logro tangible que valida la gestión deportiva actual.

El horizonte inmediato apunta hacia un nuevo desafío en el estadio Monumental. El equipo se prepara para enfrentar a Independiente, un rival directo que busca consolidar su posición en la tabla. La continuidad de los jugadores y la estrategia de juego bajo la dirección de Leonardo Ponzio serán fundamentales para mantener el ritmo de victoria en los próximos compromisos del calendario deportivo.