River Plate goleó a Blooming en Copa Sudamericana y se convirtió en líder del Grupo H

River Plate se impuso a Blooming en la Copa Sudamericana y se convirtió en líder del Grupo H, con una misión clara de lamerse las heridas y clasificarse directamente a los octavos de final. Maxi Salas abrió el marcador en el segundo tiempo tras un gran pase de Martínez Quarta.

Copa Sudamericana : de la mano de los 'pibes', River goleó al flojo Blooming y terminó como líder del grupo. Tras el duro golpe que significó perder la final del Apertura, al 'Millonario' no le sobró nada pero se impuso y clasificó como uno de los mejores primeros.

Cierra su primer semestre del año en el plano internacional con una misión clara: lamerse las heridas y sellar el boleto directo a los octavos de final. Este miércoles, desde las 21:30, el Millonario recibirá a Blooming en un escenario ideal para recuperar la confianza. Maxi Salas abre el marcador antes del cuarto de hora del segundo tiempo tras un gran pase de Martínez Quarta.

A pesar del sinsabor a nivel doméstico, el panorama continental de River es sumamente favorable de cara a la definición de la zona. Se asegurará el primer puesto del Grupo H sin depender de nadie y tendrá altas chances de clasificar, ya que solo quedaría eliminado si cae ante el conjunto boliviano y, en simultáneo, Carabobo golea a Bragantino venciéndolo en la diferencia de gol





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