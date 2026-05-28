River Plate: Franco Mastantuono y Giuliano Simeone se suman a la velada copera

El joven surgido en las inferiores del club River Plate aprovechó su regreso al país para visitar a sus excompañeros. La noche tuvo una carga emotiva extra para Franco Mastantuono, quien pisó el Monumental por primera vez desde su partida y sintió de inmediato el enorme cariño de la gente de River.

A poco del Mundial 2026, el joven surgido en las inferiores del club River Plate aprovechó su regreso al país para visitar a sus excompañeros.

La noche tuvo una carga emotiva extra para Franco Mastantuono, quien pisó el Monumental por primera vez desde su partida y sintió de inmediato el enorme cariño de la gente de River. Ambos futbolistas, de gran presente en el fútbol europeo, se encuentran actualmente en la Argentina tras haber sido incluidos por el técnico Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Franco Mastantuono, transferido no hace mucho al Viejo Continente, bajó hasta la zona de camarines e ingresó directamente al vestuario local para saludar, abrazar y desearle éxitos a sus excompañeros y al cuerpo técnico comandado por el Chacho Coudet. A unos metros de distancia, Giuliano Simeone también acaparó las miradas.

El delantero, formado en las inferiores del club y que viene firmando una destacada temporada en Europa a fuerza de goles y un tremendo despliegue físico, se sumó a la velada copera para disfrutar del fútbol local mientras aguarda la decisión final de Scaloni. La presencia de ambos jóvenes en el estadio no hace más que ratificar el fuerte arraigo de las joyas de exportación con el fútbol argentino, mientras el búnker de la Selección se mantiene en vilo esperando el corte definitivo de los 26 nombres que irán por la defensa del título en Norteamérica





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