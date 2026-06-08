El club argentino concluye acuerdo con Getafe por la incorporación de Mauro Arambarri, integrando estratégicamente su mediocampo mientras se negocia la partida de Sebastián Boselli y se adquiere porcentaje de derechos de Boston River. En detalle la negociación, la trayectoria del jugador y el impacto esperado en la temporada se describen.

El equipo argentino del Club Atlético River Plate está ultimando los últimos detalles de un intercambio que implica a varios jugadores destacados del Real Madrid Castilla y el club español Getafe .

En los últimos días la directiva de River y la gerencia del Getafe han trabajado para cerrar la operación, la cual contempla la llegada de Mauro Arambarri y la salida de Sebastián Boselli, así como la compra de un porcentaje de los derechos económicos de uno de los jugadores de Boston River. El fichaje de Arambarri se alinea con la estrategia de Eduardo Coudet de fortalecer el mediocampo con jugadores que ya conocen la filosofía rojulingera y que han demostrado su capacidad en el fútbol europeo.

El mediocampista argentino, nacido el 30 de septiembre de 1995 en la ciudad de Salto, ha sido protagonista en la suma de potencia del mediocampo de River. Se sospechaba que el jugador habría elegido quedarse en la casa club para formar parte del plan de salida de Argentinito B. Sin embargo, el negociador de River hizo un llamado de Lúdica y la gente de Getafe ya había mostrado su disposición de vender la tarjeta de Arambarri.

El protagonista de la traspaso cuenta con una amplia trayectoria en la Premier y las Competencias de Segunda División UEFA. Tiene un papel de distribuidor y líder en la zona interior, y en la temporada 2021-22 logró 22 goles y 14 asistencias en 267 partidos. A su llegada a River, la previsión era tenerla en el plantel antes del inicio de la pretemporada que comenzará el 17 de junio.

El guion de la operación también contempla el hecho de que los clubes de alto perfil europeos han revaluado recientemente sus fichajes. El club de Getafe se aproximó a Eduardo Coudet bajo la idea de, cerrar en un plazo de tres años y mitad. El objetivo de la transferencia no solo es repercutir en las canchas, sino también garantizar que el futbolista tenga una validez de contrato que le permita cubrir las necesidades tácticas de la plantilla.

Con la transferencia de Arambarri se complementan los proyectos de los tres refuerzos que ya han sido presentados: Nicolás Otamendi, que devuelve la Defensa Argentina en su regreso a sus raíces; Eli Casco, un delantero de São Paulo que ofrece velocidad y efecto; y Javier





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