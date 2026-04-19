River Plate: Figuras bajas y sorpresas en la lista para el Superclásico ante Boca

El Millonario enfrenta importantes ausencias como Fausto Vera y Juan Fernando Quintero para el crucial partido contra Boca. La exclusión de Kevin Castaño genera dudas sobre su futuro, mientras que Giuliano Galoppo reaparece en la convocatoria.

La oficialización de la lista de convocados de River Plate para el trascendental Superclásico que medirá este domingo al Millonario con su eterno rival, Boca Juniors , en el majestuoso Estadio Monumental, ha traído consigo noticias agridulces para el conjunto de Núñez. La ausencia más destacada es la de Fausto Vera , un pilar fundamental en el esquema del entrenador, quien se recupera de un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha.

Esta lesión la sufrió el pasado miércoles durante el encuentro correspondiente a la Copa Sudamericana frente a Carabobo, un contratiempo que merma significativamente las opciones del técnico de cara al duelo más importante del fútbol argentino. A esta sensible baja se suma la de Juan Fernando Quintero, quien aqueja una lesión muscular de grado uno en el psoas, privando al equipo de la creatividad y el talento del mediocampista colombiano. Otra ausencia que ha generado revuelo en el entorno millonario es la de Kevin Castaño. El joven mediocampista colombiano, que integró el equipo alternativo que enfrentó al conjunto venezolano en la Copa Sudamericana, tuvo una actuación decepcionante, marcada por errores y una evidente falta de conexión con el resto del equipo. De hecho, fue sustituido en el segundo tiempo, al igual que Ian Subiabre, quien sí ha sido incluido en la nómina para recibir a Boca. La exclusión de Castaño, quien se perfilaba como una opción para suplir la baja de Vera, deja su futuro en River Plate envuelto en una profunda incógnita. Su rendimiento en el último encuentro ha puesto en duda su continuidad y su rol dentro del plantel, dejando a la dirigencia y al cuerpo técnico con interrogantes sobre su adaptación y proyección en el club. En contraste, una de las novedades más positivas que presenta la lista de convocados es la inclusión de Giuliano Galoppo. El exjugador de Banfield figura por primera vez en la nómina bajo la dirección de Eduardo Coudet, desde que asumió el mando del primer equipo. Galoppo no ha sumado minutos oficiales desde el pasado 26 de febrero, en un encuentro precisamente contra su anterior club, Banfield. En aquella ocasión, en el último partido del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico, ingresó en reemplazo de Aníbal Moreno a escasos 15 minutos del final del encuentro. Su retorno a las convocatorias es un signo de recuperación y una oportunidad para demostrar su valía en momentos cruciales, aportando profundidad y variantes al mediocampo de River. La presencia de Galoppo en la lista genera expectativas entre los aficionados, quienes esperan ver su contribución en el Superclásico y en lo que resta de la temporada. La pretemporada y la adaptación a un nuevo cuerpo técnico suelen ser procesos complejos para los futbolistas, y su inclusión en la nómina es un paso adelante en su reinserción al equipo titular. El cuerpo técnico evaluará cuidadosamente su estado físico y anímico para determinar su participación en el partido, pero su mera presencia es un indicativo de que está retomando el nivel esperado. Este Superclásico se presenta como un desafío mayúsculo para River Plate, no solo por la rivalidad intrínseca con Boca Juniors, sino también por las importantes bajas y las interrogantes que rodean a ciertos jugadores. La estrategia de Eduardo Coudet deberá ser minuciosa y adaptada a las circunstancias, buscando maximizar las fortalezas del equipo y minimizar las debilidades. La lista de convocados, con estas novedades, refleja la complejidad de la gestión deportiva y la constante evaluación del rendimiento individual y colectivo en un club de la magnitud de River





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