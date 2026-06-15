River Plate evalúa a Federico Fattori como opción económica para el mediocampo y negocia con Betis por Deossa

El club analiza alternativas de bajo costo en el mercado local, con el volante de Argentinos Juniors como principal apuesta, mientras avanza en gestiones por el colombiano del Betis.

El Club Atlético River Plate , bajo la presidencia de Stefano Di Carlo y la dirección técnica de Martín Coudet , está evaluando opciones para reforzar su mediocampo de cara a los próximos torneos, con un enfoque especial en recuperar la identidad de juego que caracterizó al equipo en etapas anteriores.

La dirigencia busca realizar una erogación económica inferior a los montos que se manejaron inicialmente para fichajes de élite, lo que ha llevado a explorar alternativas en el mercado local argentino. Dentro de este contexto, el nombre de Federico Fattori, volante central de Argentinos Juniors, ha cobrado fuerza como una posibilidad concreta.

Fattori, de 26 años, se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del equipo de La Paternal durante la primera mitad de 2026, mostrando una gran regularidad y un óptimo estado físico que se refleja en su alto porcentaje de minutos jugados. Aunque no ha convertido goles ni dado asistencias, su capacidad de ubicación, precisión en los pases y criterio en la distribución del juego coinciden con el perfil que tanto Coudet como la cúpula directiva buscan para devolver a River a un nivel de jerarquía internacional.

Sin embargo, Fattori no responde al arquetipo de refuerzo de elite anunciado en un principio, principalmente por su edad y la falta de potencial de reventa en el mercado, factores que limitan su valorización futura. Aun así, tanto el entrenador como los directivos consideran que su experiencia y conocimiento del fútbol argentino lo convierten en una opción muy valiosa dentro de las opciones disponibles en el plano local.

La negotiation se maneja con cautela, ya que Argentinos Juniors posee el cien por ciento de su ficha tras haberlo adquirido a principios de 2025 en aproximadamente 2.500.000 dólares, con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2027. La posibilidad de que River presente una oferta formal ha generado entusiasmo en el propio jugador, quien, tras forjarse desde categorías inferiores en clubes como Nueva Chicago, Newell's, Temperley y Ferro, y luego brillar en Huracán, ve la chance de vestir la camiseta de un grande como un hecho singular en su carrera.

Paralelamente, el club de Núñez mantiene avanzadas negociaciones con el Real Betis por otro mediocampista, el colombiano Deossa, un zurdo de 1,85 metros que el equipo español estaría dispuesto a traspasar solo en modalidad de compra definitiva. El Betis fijó su precio en 9.000.000 de euros para recuperar la inversión realizada tras su paso por Rayados de Monterrey y su participación en el Mundial de Clubes.

No obstante, River ya presentó una oferta inicial de 5.000.000 de euros y espera una respuesta en las próximas horas. La salida de Deossa del Betis cuenta con el beneplácito del técnico Manuel Pellegrini y de la dirigencia, motivada también por razones extrafutbolísticas. Aunque las gestiones por Fattori y Deossa avanzan en paralelo, la opción del argentino se percibe como más accesible económicamente y alineada con la estrategia de incorporar jugadores con proyección inmediata y adaptación conocida al fútbol local.

La intención de Di Carlo es priorizar la prudencia financiera sin sacrificar calidad deportiva, y Fattori encajaría como una alternativa confiable para complementar o competir con la eventual llegada de Deossa. Mientras tanto, en Argentinos Juniors han dado el visto bueno para escuchar ofertas, conscientes de que el interés de un equipo grande como River puede alterar el mercado de pases y tentar al jugador.

La decisión final dependerá de la capacidad de River para concretar una propuesta que satisfaga tanto las expectativas económicas de Argentinos como las necesidades futbolísticas de Coudet, en un escenario donde el tiempo corre y la ventana de transferencias se acerca a su cierre. La historia de Fattori, un jugador que se abrió paso desde las divisiones inferiores y que nunca antes había estado en la órbita de un club de la magnitud de River, añade un componente emotivo a la negociación y subraya la importancia de dar oportunidades a talentos consolidados en el ámbito local.

En definitiva, River Plate busca equilibrar ambición deportiva y sostenibilidad económica, explorando caminos alternativos a los grandes desembolsos y confiando en la identificación de jugadores que, sin ser estrellas mediáticas, puedan aportar急促 y coherencia al proyecto deportivo que se está gestando en el Monumental





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