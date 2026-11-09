River Plate entrena en Pilar para blindar el equipo tras ausencias de la FIFA

El equipo de Claudio Ponzio se concentra en el River Camp para preparar el octavo de final del Clausura. Los jugadores recuperan el ritmo ante las bajas de la Selección.

El Club Atlético River Plate ha diseñado una estrategia de preparación específica en el predio de River Camp para el entrenador Claudio Ponzio, con el objetivo claro de ajustar el funcionamiento colectivo del equipo. Esta medida busca brindar minutos de juego vitales a varios futbolistas que necesitan recuperar el ritmo competitivo de cara a los playoffs de la Copa de la Liga Profesional.

Metodología especial en el River Camp

La preparación del Millonario durante esta semana presenta una particularidad significativa: el plantel se trasladará entre los días miércoles y jueves a Pilar. Esta decisión obedece a una propuesta del cuerpo técnico que incluye trabajos físicos, tácticos y de convivencia, enfocados exclusivamente en el partido eliminatorio contra el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

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La intención principal de Claudio Ponzio es fortalecer al grupo en un momento crucial de la temporada. El técnico aprovecha estas sesiones para mitigar la pérdida de compás que suelen generar las interrupciones por compromisos internacionales, asegurando que la unidad táctica no se vea afectada antes del duelo decisivo.

Ausencias por compromisos con la Selección

El equipo del León enfrenta ausencias de peso provocadas por la fecha FIFA, lo que obliga a Ponzio a reorganizar la plantilla. Para los partidos amistosos de la Selección Argentina Mayor contra Uruguay y Costa Rica, fueron convocados tres habituales titulares: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Ángel Correa.

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A estos futbolistas se suman las citaciones de Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola a la Selección Sub 20, dirigida por Diego Placente. Esta salida masiva de jugadores de primer nivel representa un desafío importante para la cohesión del equipo en los entrenamientos previos al octavo de final.

Ratificación de confianza y contexto del Clausura

Dentro del plantel que permanece en entrenamiento, Lucas Beltrán necesita ratificar su envión de confianza tras marcar su primer gol desde su vuelta al club. Su rendimiento es clave para equilibrar la_ofensivay aportar soluciones creativas que la Selección Argentina no puede garantizar en el corto plazo.

Más allá de las bajas, River Plate mantiene la convicción de que los octavos de final marcarán el inicio de un camino de cuatro partidos hacia el título. El equipo sabe que no tiene margen de error, por lo que cada entrenamiento, cada concentración y cada amistoso adquieren un valor de examen fundamental.

Objetivo final en noviembre

Los playoffs están programados para disputarse el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, una vez concluida la fecha FIFA. Este compromiso representa el más importante que le queda al Millonario en el año, y el cuerpo técnico busca llegar fortalecido para asegurar su participación en las instancias finales del torneo Clausura.