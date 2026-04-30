River Plate enfrenta al RB Bragantino en San Pablo: un partido clave para consolidar su liderato

El equipo de Eduardo Coudet viajó a San Pablo para medirse ante el RB Bragantino en un partido que podría ser decisivo para su posición en el torneo. Con siete victorias, un empate y una derrota, River busca mantener su buen momento y superar a un rival de jerarquía en condición de visitante.

El equipo de Eduardo Coudet ya se encuentra en San Pablo, donde este jueves se enfrentará al RB Bragantino en un partido que comienza a las 21.30 horas.

El técnico de River Plate, conocido como Chacho, tiene un plan estratégico para este encuentro, que no solo es crucial por la victoria en sí, sino porque un triunfo lo consolidaría en su zona del torneo. A pesar del enojo que mostró en su última conferencia de prensa, los resultados hasta ahora han sido favorables: siete triunfos, un empate y una sola derrota, lo que demuestra que su enfoque está dando frutos.

Sin embargo, el equipo no puede bajar la guardia, ya que en partidos anteriores, como el debut en Bolivia, donde jugaron casi todo el partido con un jugador menos, se vieron las dificultades que pueden surgir. El RB Bragantino no es un rival cualquiera; es el equipo de mayor jerarquía en este momento y, además, juega de local, lo que añade presión a River.

Históricamente, los enfrentamientos entre ambos equipos han sido difíciles para River, pero en los últimos años se ha visto un cambio de tendencia, con victorias importantes como el 2-0 ante Palmeiras en la Libertadores 2020. Coudet ha sido claro en sus declaraciones: 'Pese a las dificultades que tenemos, seguimos ganando'. Esta racha positiva es clave para cortar una mala racha que ha marcado un cambio de época en el equipo, con dificultades notorias incluso para consolidarse.

De hecho, en la última Copa Libertadores, River fue eliminado en cuartos de final, lo que demuestra que el camino no es fácil. El RB Bragantino, comprado en 2019 por una marca de bebidas energizantes, es un equipo en ascenso, finalista de la Sudamericana 2021 y actualmente noveno en el Brasileirão. Aunque no tiene la misma talla que equipos como Flamengo o Palmeiras, es un rival que puede servir para una reconstrucción paso a paso en el territorio brasileño.

Además, este partido puede ser una preparación para las instancias más avanzadas del torneo. En el aspecto táctico, River tiene algunos desafíos, como la participación de Ian Subiabre, quien aún no ha sido determinante en la creación de goles, con solo un tanto y dos asistencias en 18 partidos este año. En la delantera, la dupla de delanteros busca mejorar su rendimiento para apoyar al equipo.

Un triunfo en este partido no solo daría confianza a River, sino que también lo acercaría a sus objetivos en la competición. El once titular del RB Bragantino está conformado por Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Eduardo Sasha; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. River, por su parte, buscará aprovechar sus fortalezas para llevarse los tres puntos y seguir avanzando en su camino hacia la gloria





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