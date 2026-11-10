River Plate en los playoffs: ilusión, presión y el desafío ante Lanús en octavos

River Plate llega a los octavos de final contra Lanús con nombres propios que alimentan la ilusión y una mochila pesada de eliminaciones. Qué lo favorece y qué lo condiciona.

River Plate afronta los octavos de final de los playoffs contra Lanús con una respuesta que, en términos estadísticos, es afirmativa: los 16 equipos clasificados pueden ganar el torneo, mientras que los 14 eliminados ya comenzaron sus vacaciones anticipadas. Sin embargo, el análisis del fútbol excede a una simple cuenta de posibilidades y exige mirar el rendimiento real del plantel en un año irregular.

El equipo dirigido por Ponzio tiene por delante una serie de cruces eliminatorios en los que cada instancia se define sin prórroga de goles: se puede empatar en los 90 y en los 120 minutos y pasar por penales. Para llegar al título, River Plate debe superar tres rondas más después de Lanús, un recorrido que exige regularidad y capacidad para resolver partidos cerrados.

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Los nombres propios que alimentan la ilusión de River Plate

La principal fuente de confianza para River Plate está en sus figuras, capaces de desequilibrar un partido trabado sin depender exclusivamente de la construcción colectiva. Ángel Correa aparece como el jugador de mejor rendimiento entre los refuerzos recientes, mientras que Thiago Almada tiene la oportunidad de recuperar el nivel desequilibrante que mostró en el reciente triunfo ante Belgrano en el Kempes, partido que el cuerpo técnico considera una de las mejores noches del año.

Lucas Beltrán busca extender una racha goleadora que comenzó en la fecha anterior ante Aldosivi. A ellos se suma la consolidación de Tobías Andrada, cuya adaptación fue rápida, y la necesidad de que Nicolás Otamendi siga ejerciendo el liderazgo desde la defensa. Encontrar a los mejores niveles de estos jugadores aparece como la llave para sostener el equipo en una instancia que puede ser traicionera.

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El nivel general del equipo, según el análisis publicado, se elevó desde la llegada de Ponzio, en comparación con lo último visto durante la etapa de Chacho Coudet. Aunque River Plate no logró buenas versiones frente a Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi y, sobre todo, Boca, donde la expulsión temprana condicionó el partido, el promedio general resulta positivo para el equipo.

Las dificultades que River Plate arrastra en partidos decisivos

River Plate llega golpeado a los playoffs, luego de las derrotas en el superclásico y ante Atlético Tucumán, intercaladas con una victoria sobre Aldosivi. El antecedente de la temporada anterior también pesa: en octavos de final frente a San Lorenzo, el equipo perdía 2-1 hasta el segundo minuto de descuento del segundo tiempo suplementario, pero logró remontar y avanzar.

El argumento más repetido en contra es la dificultad del club para imponerse en instancias determinantes, pese a una jerarquía superior a la de 28 de sus 29 competidores en la etapa regular de la Liga Profesional. Se mencionan los superclásicos, la final del Torneo Apertura, el partido ante Aldosivi por la Copa Argentina y la eliminación frente a Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana. Esa acumulación se describe como una mochila pesada.

En el plano arbitral, el episodio del superclásico generó una fuerte reacción. D'Onofrio calificó lo ocurrido como 'robo', postura que fue acompañada por dirigentes del ámbito político, jugadores y el cuerpo técnico. Según el texto, el hecho fue el último eslabón de una cadena de decisiones polémicas, entre ellas la falta de intervención del árbitro ante una posible roja a Blanco y la omisión de la segunda amarilla a Paredes. Además, en partidos ante Sarmiento, Belgrano y Racing, el árbitro revisó en el campo jugadas de interpretación con resultado desfavorable para River Plate.

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Presión institucional y el riesgo de repetir la historia

La presión sobre River Plate trasciende lo deportivo. Más allá de la necesidad de salvar, rescatar o maquillar el año, el club enfrenta expectativas vinculadas a la grandeza institucional y a las inversiones realizadas en el último tiempo. Si el equipo no logra el título por segundo año consecutivo, igualará lo sucedido entre 2010 y 2014, un antecedente que el propio análisis señala como un nivel de exigencia difícil de sostener.

La inexperiencia en partidos eliminatorios de varios integrantes del plantel aparece como otro interrogante. Mientras tanto, el equipo puede encontrar en Almada, Correa, Otamendi y sus compañeros un perfil de jugadores capaces de ganar los mano a mano, una característica que el texto asocia con la identidad de River Plate en la era de Gallardo. La alternativa sería mantener el modo de juego anterior, en el que el equipo debió asumir el protagonismo sin el mismo nivel de desequilibrio.