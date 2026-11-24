La dirigencia de River Plate descartó mover el partido contra Millonarios al estadio Córdoba y priorizó la localía en el Monumental. Conoce los detalles de la decisión.

El Club Atlético River Plate confirmó oficialmente que recibirá al equipo colombiano Millonarios en el estadio Monumental para los cuartos de final del Torneo Clausura. Tras una exhaustiva evaluación interna, la dirigencia decidió no trasladar el compromiso al estadio Córdoba ni al Estadio Único de La Matanza, priorizando la ventaja deportiva y el respaldo de su afición por encima de posibles mayores ingresos económicos.

Decisión de la Directiva Sobre la Sed del Partido

La entidad decidió mantener la localía oficial en su cancha habitual, rechazando la opción de mudarse a otro predio. Esta determinación se tomó después de analizar múltiples factores logísticos y financieros. El club entendió que no debe resignar las condiciones que considera favorables para intentar dar un nuevo golpe en el campeonato.

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Esta elección responde a la convicción de que jugar en casa ofrece beneficios estratégicos cruciales en una instancia eliminatoria. El equipo de Núñez ganó el derecho a disputar este encuentro en su propio estadio gracias a su desempeño durante toda la fase regular. Ahora tendrá la posibilidad de hacerlo con el respaldo de su gente y la ventaja de una localía que ha defendido incansablemente.

Condición del Césped y Daños por Recitales

El estado del campo de juego fue el principal condicionante y el punto de conflicto en toda esta historia. Los recitales realizados recientemente dejaron daños visibles en el terreno de juego, lo que obligó a acelerar los trabajos de recuperación para que el césped pueda recibir un partido de semejante exigencia técnica y física.

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El césped no llegará en óptimas condiciones para el encuentro contra el equipo colombiano. No obstante, la dirigencia sabe que la cancha no estará necesariamente en su mejor versión, pero considera que el escenario propio sigue siendo la mejor opción disponible. El desafío ahora será que el césped acompañe y que las condiciones permitan jugar un encuentro a la altura de lo que se viene.

Se acelerarán las tareas de mantenimiento para mitigar el deterioro, pero la realidad es que el terreno no podrá replicar la calidad habitual. Aun así, se prefiere jugar en el Monumental antes que arriesgarse a un desconocimiento total del ambiente en otra sede. La prioridad es garantizar que el equipo pueda competir bajo condiciones razonables, aunque no ideales.

Ventaja Deportiva Frente a Consideraciones Financieras

La dirigencia puso en la balanza los números, el estado del campo, la logística y el contexto general del torneo. La posibilidad de una recaudación mayor, que podría haberse obtenido trasladando el partido a otro estadio con mayor aforo, quedó en segundo plano. Cada ingreso extra representa un alivio para las finanzas de los clubes, pero en esta oportunidad no fue el factor decisivo.

En instancias eliminatorias, frente a un rival de la dimensión de Millonarios, otros detalles valen más que un ingreso extraordinario. La cercanía, la pertenencia y un estadio exclusivamente glorioso son elementos que generan un ambiente único. El equipo se siente respaldado por su gente, un factor psicológico que no puede replicarse en otro lugar.

El partido se disputaría este sábado a las 22, según se informó recientemente. River viene de eliminar a su rival en instancias anteriores y llega con la obligación y el peso de su historia. Millonarios, por su parte, llega con el desafío de visitar una de las fortalezas más importantes del fútbol argentino. En ese escenario, jugar en casa puede ser una ventaja determinante para avanzar a las semifinales.

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Contexto del Torneo Clausura y Próximos Pasos

Este compromiso define el acceso a las semifinales del torneo en curso. La respuesta de la dirigencia fue contundente: se quedará en casa, con los suyos y por un lugar en las instancias siguientes. La Gloria entendió que había cuestiones que podían valer más que un ingreso extraordinario en un momento de incertidumbre económica para el fútbol.

Se ampliará el aforo dentro de las posibilidades reglamentarias para maximizar la asistencia, pero sin cambiar de sede. La logística ya está en marcha para garantizar la seguridad y el flujo de los aficionados. El objetivo es crear una barrera inquebrantable para el visitante colombiano.

El club confía en que la recuperación del césped sea suficiente para evitar lesiones graves o inconvenientes mayores. La expectativa es que el partido se desarrolle con normalidad a pesar del estado físico del campo. La directiva mantiene que esta es la mejor estrategia para intentar ganar el título este año.

Los hinchas han recibido la noticia con satisfacción, viendo en la decisión un gesto de respeto hacia su historia y su sacrificio. El ambiente en el Monumental será clave para definir el resultado. El equipo deberá aprovechar este entorno único para superar la exigencia del rival colombiano.

Se espera que los trabajos de mejora del césped estén concluidos antes del inicio del partido. Los preparadores trabajan con el terreno disponible para adaptar la táctica. La noche decisiva llegará con la presión de todo un estadio, pero también con la confianza de haber elegido el camino más sólido.