River Plate confirma la compra definitiva de Jeremías Ledesma por 2 millones de dólares. El arquero deja Rosario Central tras consolidarse como titular.

River Plate ha formalizado la ejecución de la opción de compra correspondiente al arquero Jeremías Ledesma. Esta operación financiera asciende a un monto cercano a los 2 millones de dólares, cerrando definitivamente la cesión que inició la trayectoria del portero en Núñez.

Confirmación de la Operación Económica

El conjunto millonario ha hecho oficial el traspaso, integrando a Ledesma a su lista de jugadores de plantilla permanente. Este movimiento se incluye dentro del balance global de incorporaciones realizadas durante el último mercado de pases en julio de 2024.

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La decisión pone fin a un período de incertidumbre que rodeaba la situación contractual del portero. Existían rumores sobre una obligación de regresar al club de la avenida Coordinadores el próximo 31 de diciembre, pero la firma de la compra definitiva elimina cualquier duda sobre su futuro inmediato.

Para River Plate, esta transferencia representa un cierre administrativo importante tras varios años de gestión de fichajes. La estructura del equipo se consolida con las figuras que llegaron bajo la dirección técnica anterior, asegurando la continuidad del plantel.

La Trayectoria de Jeremías Ledesma en Rosario Central

La estancia de Jeremías Ledesma en Rosario Central ha sido marcadamente positiva y exitosa para su carrera. El arquero llegó cedido a comienzos de 2026, un momento clave para buscar estabilidad deportiva lejos de las pressions en Núñez.

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Durante su paso por el Canalla, Ledesma logró consolidarse como el arquero titular indiscutido. Su rendimiento fue tal que disputó un total de 38 partidos a lo largo de la temporada, demostrando gran consistencia y resistencia bajo los palos.

Estadísticamente, su gestión en Rosario fue impecable. Recibió apenas 31 goles en toda la campaña y mantuvo su valla invicta en 15 oportunidades, un dato que refleja su alto nivel de rendimiento y confianza defensiva.

Incluso, en distintos tramos del año, Ledesma llegó a portar la cinta de capitán. Este detalle subraya no solo sus habilidades deportivas, sino también su liderazgo y respeto dentro del vestuario, convirtiéndose en una pieza fundamental para el equipo rosarino.

Contexto Histórico y Ciclos Directivos

La situación de Ledesma en River tiene raíces profundas en la gestión anterior del club. Martín Demichelis fue el entrenador que llegó a concluir su ciclo con cinco futbolistas importantes en julio de 2024. Estos jugadores formaron parte de una estrategia de renovación que dejó huella en la plantilla.

Entre las incorporaciones de ese cierre de ciclo se encontraban Federico Gattoni, Adam Bareiro, Jeremías Ledesma, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore. Este último había regresado de su préstamo en Lanús, mientras que Ledesma llegaba buscando oportunidades.

Poco después de asumir el mando, Demichelis dejó su cargo y Marcelo Gallardo asumió nuevamente la conducción técnica. Gallardo trajo consigo nuevas figuras como Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Maximiliano Meza, reestructurando completamente la plantilla.

El Inicio en Núñez y Salida a Préstamo

La experiencia inicial de Ledesma en el club de Núñez fue complicada y marcada por la falta de continuidad. Llegó primero a préstamo y, seis meses después, en diciembre de 2025, salió nuevamente cedido tras pasar gran parte de la temporada sin minutos.

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Durante su primera etapa en River, Ledesma disputó apenas siete encuentros. Acumuló 630 minutos de juego, pero siempre estuvo por detrás de Franco Armani en la consideración de los entrenadores de turno.

Algunos de los compañeros que llegaron con él, como Franco Carboni y Felipe Peña Biafore, abandonaron el club apenas unas semanas después de sus respectivas llegadas. Esta rotación constante dificultaba la integración de los nuevos fichajes en un sistema táctico definido.

Finalmente, Ledesma salió cedido a Rosario Central en febrero de 2026. Este movimiento le permitió recuperar el protagonismo que no había conseguido en Núñez, transformándose en una figura clave para el equipo rosarino.

Declaraciones del Jugador y Futuro

Tras concretarse su partida inicial de River, el propio Ledesma había reconocido públicamente la naturaleza de su experiencia. Afirmó que su paso por el club no fue lo que esperaba, pero intentó sumar desde el lado que le tocaba, siempre manteniendo una conducta profesional.

Ledesma expresó su tristeza por no haber recibido los minutos que el club deseaba desde su llegada. Sin embargo, destacó que el club se portó muy bien con él en todas las formas posibles, reconociendo el trato recibido durante su permanencia.

El arquero ha podido consolidar su carrera en el club donde volvió a encontrar continuidad. Para River Plate, la venta de su opción de compra es un cierre económico que finaliza un capítulo complejo de la gestión deportiva reciente.

La integración de Ledesma a la plantilla permanente cierra el círculo de una de las operaciones más discutidas de los últimos años. Su rendimiento en Rosario ha validado la decisión de River de ejercitar la compra definitiva.