River Plate busca reforzar el arco con el arquero marroquí Yassine Bounou de cara al 2027. El portero de Al-Hilal ha confirmado su deseo de vestir la casaca millonaria y ya se mantienen contactos iniciales.

La dirigencia del Club Atlético River Plate ha dado un paso concreto hacia el futuro inmediato al contactar a Yassine Bounou, portero del Al-Hilal de Arabia Saudita, para considerarlo como la principal opción en el arco para el año 2027. Los emisarios del Millonario viajaron hasta el país árabe para hacerle llegar su interés oficial al guardameta marroquí, quien no solo es un jugador de alto nivel internacional, sino que también ha manifestado públicamente que es un hincha confeso del club.

Negociaciones Iniciales con el Portero Marroquí

Aunque los focos principales de la institución permanecen puestos en la conquista del Torneo Clausura y en asegurar el boleto directo a la próxima Copa Libertadores, la mesa directiva ya comenzó a planificar estratégicamente la plantilla para el ejercicio 2027. En este contexto, las tratativas con Yassine Bounou buscan asegurar una alternativa de primer orden que garantice la solidez defensiva del equipo, anticipándose a los movimientos del mercado europeo.

Also read River Plate vence a Lanús 1-0 con gol de Almada en playoff del Clausura

El arquero de 35 años defiende actualmente los colores del Al-Hilal, con quien tiene contrato vigente hasta julio del 2028. Los representantes del Millonario están conscientes de que la llegada de un jugador de esta envergadura podría presentarse en enero, aunque el mercado fuerte habitual en Europa suele concentrarse en mitad de año. La disposición del jugador a escuchar una propuesta podría acelerar estos tiempos.

Clima Favorable Por Fanatismo Hacia El Millonario

La situación tiene un escenario particularmente favorable debido a la relación emocional que Yassine Bounou mantiene con la institución argentina. En numerosas ocasiones, el guardameta ha expresado su deseo de vestir la casaca riverplatense, calificando esa posibilidad como uno de sus sueños pendientes que espera se cumpla en el futuro. Este factor humano y emocional puede resultar determinante para facilitar las negociaciones contractuales.

Advertisement

La conexión afectiva del portero con el club ya se hizo evidente anteriormente, especialmente a través de momentos como la felicidad que mostró al recibir una camiseta de la leyenda Burrito Ortega. Este tipo de gestos han reforzado la percepción de que su llegada no solo sería una decisión deportiva, sino también una decisión cultural para los hinchas, lo que podría inclinar la balanza a favor de River Plate frente a otros interesados.

Estrategia Defensiva Y Gestión de Santiago Beltran

El principal motivo detrás de esta búsqueda es la gestión de la portería de cara a la posible partida de Santiago Beltrán, el juvenil que ha causado gratas impresiones durante todo el año bajo la dirección técnica de Jorge Ponzio. Aunque las actuaciones del joven portero le valieron la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina en los amistosos previos al Mundial, la dirigencia sabe que su trayectoria en Europa está siendo seguida de cerca.

Ante este escenario, River Plate no se interpondría a una salida de Beltrán si recibe una oferta convincente de clubes europeos, entendiendo que se trata de un caso que no abunda en el fútbol actual. Para mitigar este riesgo, el club ha iniciado negociaciones para renovarle el contrato hasta diciembre de 2030, mejorando su salario y, sobre todo, su cláusula de rescisión.

El objetivo de esta renovación es otorgar al Millonario un mayor poder de negociación en caso de que un club extranjero quiera adquirir sus derechos en el futuro. La cláusula de rescisión actual vence en 2027, por lo que ajustarla al nuevo contrato hasta 2030 refuerza la posición institucional frente a posibles ofertas externas.

Advertisement

Confianza En Jorge Ponzio Y Futuro Inmediato

La continuidad técnica en el banco también parece estar clara, ya que Jorge Ponzio confirmó su deseo de seguir siendo el entrenador del equipo tras el reciente triunfo ante Lanús, afirmando que se ganó el lugar que ocupa actualmente. Esta estabilidad en el mando técnico es fundamental para integrar a cualquier nuevo fichaje, como podría ser el caso de Bounou, en el sistema de juego previsto.

Más allá de los plazos exactos en los que se producirá la salida de Beltrán, la estrategia del club es mantenerse alerta durante el próximo año. La dirigencia de River Plate está trabajando proactivamente para asegurar que, independientemente de quién ocupe el arco, la competencia esté cubierta con un jugador de la experiencia y calidad que posee Yassine Bounou.