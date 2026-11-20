River Plate ratifica a Iñaki Pérez Longoria como director deportivo. El Consejo Directivo respalda su gestión y destaca la construcción de departamentos clave.

El Consejo Directivo de River Plate celebró una reunión clave el viernes 20 de noviembre para definir el futuro de su estructura deportiva. En este encuentro, la entidad ratificó la continuidad de Iñaki Pérez Longoria como director deportivo, cerrando definitivamente las especulaciones sobre un posible fin de ciclo. A pesar de las versiones contradictorias que circularon en las últimas semanas, la directiva confirmó que el español mantiene la confianza plena del club para seguir liderando la reestructuración organizativa.

Respaldo institucional para la gestión de Longoria

Las oficinas de River Plate aclararon que la permanencia de Longoria no está sujeta a una evaluación inmediata, sino que su trabajo se rige por la misma lógica aplicada a los jugadores. Aunque no estará exento de un balance general cuando cierre la competencia oficial, el objetivo es permitirle completar la fase fundacional de la dirección deportiva. El presidente Stefano Di Carlo lo ha bancado públicamente, incluyendo declaraciones en ESPN, lo que refuerza la unidad de la directiva frente al ruido mediático.

Also read El juez Ponzio dirigirá a River Plate por novena vez y anuncia su retiro

Nuevos departamentos y reestructuración interna

Longoria lleva seis meses de trabajo intensivo construyendo una nueva estructura en la dirección deportiva, un proceso que incluye la creación de áreas que el club no poseía previamente. Se han establecido departamentos especializados en scouting y performance, además de implementar un mapa de líneas de sucesión en todos los puestos clave. El objetivo central es modernizar la operación a partir de informes de magnitud y contundencia inéditos para la historia del club, sentando las bases para una gestión profesional y sostenible.

Paciencia ante resultados inmediatos en el campo

El presidente Stefano Di Carlo destacó las nuevas áreas de análisis de video y nutrición, pero también pidió paciencia a la hinchada al señalar que este proceso fundacional no tiene resultados inmediatos. El ruido que envolvió al español desde su llegada en abril comenzó a partir de la distancia entre su alto perfil europeo y un trabajo silencioso que los simpatizantes no perciben en la cancha. Presentado únicamente por comunicado oficial, sin conferencia de prensa y bajo estricto silencio mediático, su perfil chocó inicialmente con el descontento popular.

Advertisement

Próxima cita deportiva contra Lanús

Mientras se consolida la reestructuración administrativa, el equipo se prepara para la próxima fecha del campeonato oficial. River Plate enfrenta al Club Atlético Lanús en el partido programado para el 11 de noviembre, una prueba clave para medir la vigencia del planteel bajo la nueva dirección. La presencia de Longoria en estas actividades asegura que la planificación deportiva esté alineada con la visión estratégica que la directiva de Núñez ha definido para el futuro del club.

Adaptación logística y tareas adicionales

En el ámbito logístico, se ha notado que Longoria faltó a algunos viajes recientes del equipo para dedicar tiempo a tareas extra que se sumaron a sus funciones originales. Esta dedicación a la gestión interna, a veces invisible para el público general, refleja el compromiso del director deportivo con la construcción institucional a largo plazo. River Plate mantiene su enfoque en fortalecer la organización desde las oficinas, confiando en que la solidez administrativa traducirá en estabilidad deportiva futura.