River Plate presenta su probable formación para el duelo clave contra Instituto por las semifinales, con el retorno de Marcos Acuña y la permanencia de juventud en el ataque. Análisis táctico y lista de convocados.

El equipo de River Plate definió su estrategia ofensiva y defensiva para afrontar el partido crucial que lo enfrentará a Instituto en condición de visitante. El club millonario, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, ha consolidado una formación que busca equilibrio y experiencia en momentos decisivos del torneo. La lista oficial para la gira a Córdoba ya está completa y los jugadores comenzarán a prepararse con intensos entrenamientos en las instalaciones del Monumental.

Retorno de Marcos Acuña al once titular

Marcos Acuña confirma su inclusión en la línea de cinco para el compromiso del fin de semana, marcando el fin de su suspensión temporal. El lateral derecho cumplió un castigo de dos partidos tras ser expulsado en el encuentro previo contra Boca Juniors, sanción que el Tribunal de Disciplina redujo desde los tres encuentros originales. Su retorno significa un cambio estratégico en la banda derecha, sustituyendo a la opción que venía ocupando ese espacio mientras el campeón del mundo estaba ausente.

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La vuelta de Acuña permite a Marcelo Gallardo recuperar a un jugador de enorme calidad técnica y experiencia en partidos de alta intensidad. El técnico ha buscado consolidar el funcionamiento del equipo mediante esta decisión, confiando en la capacidad de adaptación del zurdo para proteger la espalda del defensa y apoyar el juego ofensivo. Esta baja fue temporal y no afecta la continuidad del resto del planteo profesional que ha mostrado buen ritmo durante las últimas jornadas.

Continuidad de la juventud con Felipe Esquivel

El delantero juvenil Felipe Esquivel se mantiene firmemente en la nómina profesional para esta instancia eliminatoria. El joven jugador ha demostrado su valía en los entrenamientos y en el nivel de reservas, donde anotó dos goles cruciales ante Lanús durante los cuartos de final del Torneo Proyección. Ese doblete fue fundamental para clasificar al equipo y le ha permitido ganar confianza y experiencia junto al plantel de primera división.

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Esquivel tendrá una nueva oportunidad vital para demostrar que puede responder a las exigencias del fútbol profesional en un escenario tan complejo. Su presencia en la lista refuerza la apuesta del club por integrar a las inferiores con el primer equipo cuando las circunstancias lo permiten. El objetivo es darle minutos en un partido clave para el año del club, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la clasificación.

Lesiones y decisiones tácticas del cuerpo técnico

A pesar de la buena noticia del retorno de Acuña, el cuerpo médico de River Plate reporta ausencias importantes que limitan las opciones del banco de suplentes. Fausto Vera continúa fuera de las canchas debido a una tendinitis que no le permite entrenar con normalidad, lo que obliga al director técnico a ajustar la profundidad del ataque. Esta lesión reduce las opciones ofensivas disponibles, incrementando la presión sobre los jugadores titulares.

Mientras tanto, la búsqueda de estabilidad defensiva y de medios campos sigue siendo la prioridad número uno del técnico. La formación probada responde a una estructura sólida que busca controlar el juego desde la zona central, utilizando la velocidad de los exteriores para estirar al rival. Con los pasajeros ya confirmados, la delegación viajará rumbo a Córdoba para alojarse en el Monumental la noche previa al choque, buscando la concentración absoluta.

Formación probada y lista completa de convocados

La probabilidad de alineación titular muestra a Santiago Beltrán en la meta, acompañado por una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y el mismo Marcos Acuña. En el mediocampo, el cuarteto estará compuesto por Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván y Thiago Almada. La línea ofensiva liderada por Ángel Correa y Lucas Beltrán busca golpear por las bandas y explotar los espacios que deja el rival.

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Entre los convocados se destacan figuras clave como Tobías Ramírez, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega y Giovanni González. En la mitad de la cancha y el ataque, también fueron tenidos en cuenta Tomás Galván, Tobías Andrada, Mauro Arambarri, Thiago Almada, Lautaro Pereyra, Lucas Silva, Juan Cruz Meza y Santiago Espíndola. Todos estos jugadores estarán disponibles para competir por un lugar en las semifinales, un objetivo que acerca al club a la doble meta de consagrarse campeón y clasificar a la fase siguiente.

El partido se disputará a las 22:00 horas y tiene una relevancia extrema para el proyecto deportivo del club. La victoria no solo aseguraría un puesto en las finales, sino que también enviaría un mensaje de fortaleza al resto de la competencia. River Plate llega con la moral alta y la confianza de haber superado sus problemas físicos recientes, listo para imponer su juego y sumar tres puntos vitales en la lucha por la gloria.