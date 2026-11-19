Lautaro Rivero reemplaza a Lucas Martínez Quarta en la defensa de River Plate para el partido contra Lanús, buscando recuperar su lugar en el proyecto deportivo del club.

El jugador Lautaro Rivero ocupará la titularidad en la defensa de River Plate para el encuentro disputado este próximo domingo contra Lanús en el estadio Monumental. El directivo y cuerpo técnico eligieron al defensor zurdo de 23 años por encima de Lucas Martínez Quarta, una decisión estratégica que define una oportunidad crítica para el futbolista.

Esta convocatoria representa un momento decisivo en la carrera de Rivero dentro del club. El jugador, quien regresa al equipo en 2025 tras un préstamo exitoso en Central Córdoba, necesita capitalizar esta instancia para consolidar su permanencia y sumar experiencia vital de cara a las metas deportivas proyectadas para 2027.

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Elección táctica y titularidad en la defensa

El cuerpo técnico optó por la continuidad de Lautaro Rivero como parte central de la zaga para afrontar el desafío ante Lanús. Esta decisión prioriza la dinámica del jugador sobre la experiencia de Martínez Quarta, quien ha sido desplazado del once inicial. La jugada busca aprovechar el momento formacional del zurdo, quien tiene la posibilidad de demostrar su nivel en un escenario de alta presión.

La titularidad de Rivero se consolida como un paso necesario para el equipo, que busca mejorar su posicionamiento en el torneo. La alineación propuesta responde a la necesidad de estabilidad defensiva y a la confianza depositada en las opciones jóvenes del plantel durante la etapa actual de la competencia.

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Crisis de rendimiento y conflictos internos

Lucas Martínez Quarta enfrentó un descenso en su rendimiento y una relación complicada con la hinchada del club. Los incidentes recientes, que incluyen una expulsión ante Boca y otro episodio negativo ante Aldosivi, sumados a dos suspensiones consecutivas en el Torneo Clausura, facilitaron el camino de Rivero para recuperar su espacio en la disciplina.

La trayectoria de Lautaro Rivero en River Plate ha sido marcada por altibajos significativos. Tras un préstamo fructífero en el club santiagueño, el jugador disfrutó de seis meses de nivel excelso. Sin embargo, durante la gestión de Eduardo Coudet, a pesar de disputar casi todos los partidos, su consideración dentro del plantel disminuyó debido a la irregularidad del equipo y a sus propias fluctuaciones individuales.

Impacto en el proyecto deportivo y futuro

La actuación de Rivero será determinante para su inserción en el proyecto a largo plazo del club. Nicolás Otamendi, desplazado al puesto de primer marcador central, tuvo uno de sus mejores partidos desde su llegada, lo que podría influir en la dinámica de la defensa para el futuro. Si Rivero mantiene un nivel competitivo, podría asegurar su lugar en la plantilla que buscará el título en 2027.

La situación actual de River Plate exige ganar para mantener las opciones de clasificación en el Torneo Clausura. Los playoffs y los resultados del mercado de pases, donde el Millonario ya busca refuerzos, dependen de los méritos propios y de los déficits ajenos. Este partido ante Lanús se presenta como la última oportunidad para torcer el destino negativo del año 2026 y evitar un ciclo olvidado para la institución.